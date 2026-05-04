زیرساخت های مرز چیلات برای بهره برداری تکمیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا کاظم نیا ظهر دوشنبه در بازدید از مرز چیلات با تأکید بر ارزش اقتصادی این گذرگاه، گفت: مرز چیلات میتواند بستر ارتباط تجاری جدیدی میان ایران و عراق فراهم کند و ضروری است دستگاههای متولی مراحل باقیمانده را در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل کنند.
نماینده حوزه جنوب استان ایلام در مجلس نیز گفت: استان ایلام و شهرستان دهلران به دلیل قرارگرفتن در نقطهای راهبردی، ظرفیت تبدیل شدن به محور مهم تجارت با عراق را دارند و فعالسازی مرز چیلات میتواند نقش این منطقه را دوچندان کند.
اسدالله چراغی افزود: امروز بخش عمده زیرساختهای مورد نیاز این گذرگاه در حوزههای مختلف اجرایی به مراحل پایانی رسیده و هماهنگیهای مثبتی نیز بین مسئولان دو استان مرزی ایلام و میسان عراق انجام شده است.
چراغی با اشاره به بازدید میدانی هیأت اعزامی نهاد ریاستجمهوری بیان کرد: تلاش و همراهی مردم و مسئولان شهرستان برای بازگشایی این مرز نشاندهنده اهمیت و انتظار عمومی نسبت به فعالسازی چیلات است و امیدواریم با حمایت دولت، این مطالبه بهزودی محقق شود.
ظرفیت های صادراتی مرز چیلات
مدیرکل گمرکات استان ایلام اعلام کرد: راهاندازی گذرگاه دوم استان در دهلران، وضعیت صادرات را متحول خواهد کرد.
به گفته سهراب کمری، محدودیتهای موجود در مرز مهران سبب شده ایجاد یک گذرگاه جدید ضرورت پیدا کند و با عملیاتی شدن چیلات، توان صادرات استان تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: این مرز میتواند سالانه تا یک میلیون تُن به ظرفیت صادرات کالاهای فلهای مانند کلینکر و سنگآهن اضافه کند.
