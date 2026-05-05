ایوب رستمی: جودو ایران پتانسیل رسیدن به سطح اول دنیا را دارد 

ایوب رستمی که به همراه تیم ملی ایران گرنداسلم تاجیکستان را به پایان رساند در ارزیابی فنی خود از این مسابقات با خبرنگار مهر گفت: بعد از چند سال غیبت این برای اولین بار بود که جودوکاران ایران در گرنداسلمی شرکت می کردند که بهترین های دنیا در آن حضور داشتند و برای بالا رفتن رنکینگ شان در فدراسیون جهانی مبارزه می کردند.

مربی تیم ملی جودو ایران با اشاره به وضعیت دشوار آماده سازی ملی پوشان برای حضور در این گرنداسلم گفت: به دلیل وقوع جنگ در کشورمان تمرینات تیم ملی دو ماه تعطیل بود و باشگاه ها هم فعالیتی نداشتند که ملی پوشان آماده شوند. با این حال تلفنی با ملی پوشان در ارتباط بودیم و برنامه تمرینی آنها را پیگیری می کردیم.

رستمی به سختی های اعزام تیم ملی به دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان اشاره کرد و گفت: با پیگیری و تلاش فدراسیون این اعزام صورت گرفت تا ملی پوشان کشورمان بتوانند در کنار مبارزه با بهترین جودوکاران دنیا به تجربه خوبی بیفزایند و برای رویدادهای آینده باتجربه تر شوند.

وی ادامه داد: حضور در این دو گرنداسلم شروع تازه ای برای بازگشت جودو ایران به سطح اول رقابت های جهان است. حضور در تورنمنت ها و رویدادهای سطح بالا باعث بهبود کیفیت فنی جودوکاران، آشنایی با حریفان، فضای مسابقات و قرار گرفتن در سطح اول فنی دنیا خواهد شد.

وی با بیان این که ملی پوشان در گرنداسلم تاجیکستان تمام تلاش خود را کردند اما به تمرینات بیشتری نیاز دارند، گفت: در جهت آماده سازی بهتر ملی پوشان، اردوی مشترک دو روزه ای را با جودوکاران تاجیکستانی داشتیم تا برای حضور در گرنداسلم قزاقستان آماده شویم.

ایوب رستمی نیاز به برنامه ریزی برای پیشرفت جودو را الزامی دانست و گفت: با حضور یکی از قهرمانان نام آشنای جودو جهان در راس فدراسیون این امیدواری وجود دارد که با برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب آن جودو ایران به مسیر پیشرفت خود ادامه دهد و به سطح اول جهان برسد. برنامه ها زنجیروار بهم وصل هستند و اگر این حلقه قطع شود برنامه ها هم بی اثر خواهند شد.

رستمی با بیان این که جذب در جودو باید حداکثری باشد گفت: اگر می خواهیم جودو ایران به روزهای خوبش برگردد باید هزینه کنیم و با پرورش استعدادها پشتوانه خوبی برای تیم ملی ایجاد کنیم. اکثر کشورهای دنیا در این مسیر قرار دارند و با هزینه های سنگین به دنبال رسیدن به موفقیت های بیشتر هستند.

وی برنامه ها و رویدادهای جودو در سال جاری را پرتعداد عنوان کرد و گفت: بعد از گرنداسلم قزاقستان باید در مسابقات قهرمانی آسیا در چین شرکت کنیم و بعد از آن در مسابقات مغولستان حضور پیدا کنیم که اولین میدان کسب امتیاز سهمیه المپیک است.

وی با تاکید بر این که جودو ایران پتانسیل موفقیت در جهان را دارد گفت: امسال جودو ایران هر ماه دو رویداد مهم را در پیش دارد که امیدواریم بتوانیم حضور پرقدرتی در این رقابت ها داشته باشیم. کشورهای دیگر با برنامه کامل و هزینه های سنگین خود را آماده می کنند و ما نباید عقب بمانیم.

ایوب رستمی نقش آرش میراسماعیلی به عنوان رئیس فدراسیون و رشاد ممدوف به عنوان سرمربی تیم ملی را در مسیر پیشرفت جودو پررنگ دانست و گفت: باید تلاش کنیم که جودو ایران را به سطح اول جهان برسانیم. در این مسیر همه کنار هم هستیم و با اتحاد و همدلی برای اعتلای نام و بالا رفتن پرچم ایران مبارزه خواهیم کرد.