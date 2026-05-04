وزیر راه و شهرسازی با خانواده سپهبد شهید موسوی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی ظهر دوشنبه در جریان سفر به قم با خانواده سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رییس فقید ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور دیدار کرد.



صادق با حضور در منزل خانواده سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، با پدر، فرزند، همسر و دیگر اعضای خانواده این شهید والامقام گفت‌وگو کرد.



وی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، حفظ و ترویج یاد و خاطره ایثارگران را یک مسئولیت ملی و همگانی توصیف کرد و اظهار داشت: استمرار آرمان‌های شهدا در گرو آشنایی عمیق نسل جوان با سیره، منش و روحیه جهادی آنان است.



وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روحیه میهن‌دوستی و دینداری مردم ایران، خاطرنشان کرد: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که با وجود همه سختی‌ها، وفادارانه در مسیر دفاع از وطن و ارزش‌های دینی ایستادگی می‌کنند و خود را سربازان این سرزمین می‌دانند.



وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «بنیاد امیر موسوی» در شهر قم خبر داد و تصریح کرد: این مجموعه با هدف معرفی ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های شهید موسوی و نیز ایجاد بستری مناسب برای آشنایی نسل جوان با الگوهای برجسته ایثار و فداکاری تأسیس خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید موسوی، از خدمات ارزشمند وی در دوران فرماندهی کل ارتش یاد کرد و گفت: نگاه راهبردی و آینده‌نگر این شهید عزیز در همکاری با پروژه‌های عمرانی و طرح‌های شهرسازی کشور، نقشی مؤثر در تسهیل پیشبرد اهداف ملی در حوزه زیرساخت داشته است.



وی افزود: مجاهدت‌های شهید موسوی در کنار روحیه متعهدانه و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی، موجب شد ارتش در آن دوران به عنوان یکی از نهادهای حامی طرح‌های توسعه‌ای کشور شناخته شود و این نگاه سازنده تا امروز در یاد و ذهن مدیران حوزه راه و شهرسازی ماندگار است.



وزیر راه و شهرسازی در ادامه این دیدار، لوح سپاسی به خانواده این شهید اهدا و از خانواده معظم شهید موسوی تجلیل کرد.