رشیدیان: ۹۵۰۰ زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در نشست شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی در مدینه منوره تشکیل شد، نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت پس از استماع گزارش بخش های مختلف ستاد مدینه، خطاب به مسئولان، دست اندرکاران، خادمان فرهنگی، مدیران مجموعه ها و کاروان ها، تاکید کرد: روشنگری، گفتگو، اطلاع رسانی و ارائه خدمات مطلوب موجب حفظ آرامش حجاج و خانواده‌هایشان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان حج و زیارت امسال برای اعزام زائران تلاش بسیاری کرده و علاوه بر تحمل سختی های فراوان برای اعزام زائران، هزینه زیادی هم متحمل می شود، گفت: هم ۳۵ درصد زائران اعزامی و هم حدود ۶۵ درصد از ۸۵ هزار زائری که امسال موفق به تشرف نمی شوند باید با شیوه صحیح اطلاع رسانی شود و بدانند که تحت چه شرایطی اعزام شدند و یا از سفر بازماندند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به اهمیت و نقش تشریک مساعی در بین کشورهای اسلامی تصریح کرد: ایران متعلق به جهان اسلام و سربلندی آن سربلندی جهان اسلام است و در این دوره سخت و شرایطی که دشمنان اسلام برای کشورهای منطقه ایجاد کرده اند روحیه وحدت مداری و وحدت گرایی باید در جامعه اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت نیز با بیان آخرین وضعیت زائران کشورمان در مدینه و مکه، گفت: از میان ۲۸ هزار نفری که ویزا دارند ۹۵۰۰ نفر به سرزمین وحی مشرف شده اند. همچنین درحال پیگیری هستیم تا برای ۱۲۲۳ نفر دیگر روادید صادر شود و تلاش داریم بیش از ۸۰۰ نفر دیگر را هم از میان افرادی که قبلا برای آنها رقم طلب اخذ شذه است، تکمیل کینم.

رشیدیان گفت: دراین خصوص با مقامات وزارت حج و عمره عربستان ارتباط گرفته شده و از مسئولان نمایندگی های سیاسی کشورمان در عربستان خواسته ایم از طریق وزارت خارجه کشور میزبان پیگیری کنند تا سهمیه ۳۰ هزار نفری حج امسال تکمیل شود.

بر اساس این گزارش، حسن زرنگار سرکنسول کشورمان در جده هم با ارائه گزارشی از روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد که در طول موسم حج،کشور میزبان همچنان به تسهیل امور زائران ایرانی اهتمام ورزیده و زمینه حضور در حجی آرام را برای همه حجاج از جمله حجاج کشورمان فراهم کند.

زرنگار در ادامه لزوم رعایت مقررات کشور میزبان را یادآور شد و از روحانیون و مدیران کاروان ها خواست این نکته را به زائران تذکر دهند .

وی گفت: از مسئولان دست اندرکار در کشور میزبان نیز انتظار می رود که با زائران خانه خدا که برای انجام و ظایف الهی به این کشور آمده اند خوب برخورد و حرمت شان را حفظ کنند.

سرکنسول کشورمان در جده با اشاره به رویکرد مثبت ماموران کشور میزبان و نوع رفتارشان به هنگام ورود و استقبال از زائران تصریح کرد: همچنان زائران از وضعیت بقیع ناراحت هستند. ماموران خشن برخورد می کنند. بهتر است درهای بقیع بیشتر باز شود و زائران آزادانه تر بتوانند حرکت کنند. هرچه به زائر بیشتر احترام گذاشته شود طبیعی است که در برخورد و عکس العمل او هم تاثیر دارد و این به نفع کشور میزبان و زائران است.

این گزارش حاکیست در این جلسه محمدامین رحمانی رئیس ستاد مدینه و علی اکبرجنگجو معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت نیز از خدمات ارائه شده در بخش های اسکان ، تغذیه، حمل و نقل و درمانی گزارش داده و تصریح کردند که تلاش بیشتر و استفاده از حداکثر توان دست اندرکاران حج و مرکز پزشکی برای برگزاری حجی مطلوب در اولویت برنامه ها قرار دارد.