به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر دوشنبه در نشست با کارکنان عقیدتی سیاسی سپاه روح‌الله استان مرکزی اظهار کرد: علمای اسلام امانتدار اهل‌بیت(ع) قرآن و حوزه‌های علمیه‌اند و هرگونه غفلت می‌تواند همه دستاوردها را از بین ببرد.

وی افزود: توجه به محرومان و دشمن‌شناسی از اهداف امام راحل بوده و باید در اولویت فعالیت‌های هادیان عقیدتی سیاسی سپاه و بسیج قرار گیرد.

آیت الله دری تصریح کرد: در شرایط کنونی، جبهه کفر و استکبار در برابر گسترده نعمات الهی و اهل‌بیت(ع) که در ایران فراهم آمده قرار دارد.

وی ادامه داد: علمای اسلام با مسئولیتی سنگین‌تر از هر زمان، امانتدار میراث ۱۴۰۰ ساله اهل‌بیت(ع) قرآن و دین هستند و کوچکترین غفلت می‌تواند توسط دشمنان مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

آیت الله دری تاکید کرد: اکنون خسارت‌های اقتصادی دشمن تا حد زیادی قابل جبران است با این حال، نباید با بزرگ‌نمایی آنچه رخ داده، در برابر دشمن عقب‌نشینی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در مواجهه با تهاجم همه‌جانبه دشمنان علیه ارزش‌های اسلامی، نهادهای عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح حیاتی و ضروری تلقی می‌شوند.

وی بیان کرد: هادیان عقیدتی باید با اتکا به تقوا و معنویت، خود را در برابر دسیسه‌های دشمن مجهز سازند.

آیت الله دری گفت: هادیان عقیدتی‌سیاسی سپاه موظفند با ترویج آرمان‌های انقلاب و خط امام و رهبری، هوشیاری و بصیرت لازم را در مقابله با حملات و توطئه‌های فرهنگی دشمن افزایش دهند.

وی تصریح کرد: تقویت باورهای دینی و پیروی از آرمان‌های امام خمینی (ره) و سیره اهل بیت (ع) عامل موفقیت این نهاد انقلابی است و حفظ آن منوط به تقویت این باورها خواهد بود.

امام جمعه اراک افزود: تقویت معنویت، اساس و رمز ماندگاری دستاوردهای انقلاب اسلامی است و تضمین‌کننده تداوم حرکت در مسیر اهداف متعالی آن می‌باشد.