شیرازی: ایستادگی ملت پیام وحدت و مقاومت را به جهان مخابره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی، شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم اراک اظهار کرد: به طور حتم جمهوری اسلامی اسرائیل را از صفحه روزگار محو می کند و با ایستادگی و مقاومت انتقام خون شهدا را از دشمنان می گیرد.

رئیس کل عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح با اشاره به اجتماع حماسی مردم در شصت و سومین شب بیعت با ولایت فقیه گفت: نیروهای مسلح و مردم با صلابت در صحنه حضور دارند و از شهادت هیچگونه هراسی ندارند و در دفاع از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

حجت الاسلام شیرازی بیان کرد: ملت بزرگ ایران از دوران جنگ هشت سال دفاع مقدس در دفاع از کیان نظام از پای ننشستند و صدام که می خواست ایران را در بازه زمانی کوتاه فتح کند به درک واصل شده اما جمهوری اسلامی همچنان با صلابت پابرجاست.

حجت الاسلام شیرازی گفت: دشمن دنبال این بود که ایران نباشد و بر این باور اشتباه بود که با شهادت امام جامعه ایران متلاشی می شود اما مهمترین موضوعی که جنگ تحمیلی سوم اتفاق افتاد بعثت مردم بود چرا که دشمن این تصور را نمی کرد که جمهوری اسلامی قدرت داشته باشد ۴۰ شبانه روز بجنگد.

رئیس کل عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح گفت: حمایت همه جانبه ملت ایران از ولایت فقیه، پیام ایستادگی، وحدت و مقاومت را به جهانیان مخابره کرد و تمام توطئه‌های شوم دشمنان را خنثی کرد.