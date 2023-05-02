اصل و اساس سپاه ناشی از اعتقاد و عقیده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه شنبه در دیدار مسئولین سپاه کربلا مازندران به‌مناسبت روز عقیدتی سیاسی، ضمن گرامیداشت ایام کار و کارگر، سالروز شهادت شهید مطهری و روز عقیدتی سیاسی سپاه کربلا و یاد و نام جدیدترین شهید مازندران آیت الله شهید سلیمانی، اظهار کرد: در روزهای آینده نه چندان دور سالروز شهادت امام صادق (ع) که رئیس مذهب تشییع است و حوزه‌های علمیه ما نتیجه دانشگاه بزرگ آن حضرت و امام باقر (ع) است.

وی با اشاره تعلیم و تعلم احکام فقهی مکتب اهل بیت (ع) در حوزه‌های علمیه در عصر حاضر، افزود: خروجی این حوزه‌ها در ارکان مختلف جامعه انجام وظیفه می‌کنند.

آیت الله محمدی لائینی به جنگ دنیای کفر با دنیای ایمان اشاره و اضافه کرد: دنیای شرک می‌خواهد ما را به سمت معبودهای شیطانی و ظالم و مظهر قارون و فرعون بکشانند در حالی کلمه طیبه (لا اله الا الله) ریشه دارد.

این مسئول ادامه داد: قوای مسلح ما برای دفاع از این کلمه طیبه دفاع می‌کنند و ما هم دعوت به آزادی از عبودیت و بندگی خدا و آزادگی از غیرخدا می‌کنیم زیرا آنها ما را به آزادی از خدا دعوت می‌کنند.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد: قدرت اصلی سپاه اعتقاد و عقیده‌ای است که باید در دل‌ها تقویت و از اعتقادات سطحی به یک اعتقاد معرفتی عمیق تبدیل شود.

خطیب جمعه ساری با بیان اینکه استکبار به دنبال دین زدایی و ایمان زدایی است، افزود: دشمن با القای شبهات و توطئه افکنی به دنبال سست کردن اعتقادات امت اسلام است.



به گفته آیت الله لائینی اصل و اساس سپاه به اعتقاد و عقیده برمی گردد که باید در دل‌ها تقویت شود و از اعتقادات سطحی به اعتقادات معرفتی عمیق ارتقا یابد.