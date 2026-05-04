دعوت از چهار هاکی باز تبریزی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز برنامههای آمادهسازی تیم ملی هاکی سالنی بانوان برای حضور در مسابقات کاپ آسیا (تایلند) چهار نفر از بازیکنان مستعد تبریزی به این اردو دعوت شدند.
نسیم میرزایی، هانیه یوسفی، فرشته بابازاده و فائزه حاج حتملو از شهرستان تبریز، چهار ورزشکار دعوت شده هستند. این اردو از ۱۶ تا ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی گیلان برگزار خواهد شد.
تبریز یکی از قطبهای اصلی هاکی ایران به شمار میرود و تا امروز بازیکنان قدر و توانمندی از این شهر در ترکیب تیمهای ملی قرار گرفتهاند.
سال گذشته پانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی کشور با حضور ۱۰ تیم از ۹ استان به میزبانی تبریز برگزار شده بود که این رقابتها با قهرمانی تیم کارا ماشین تبریز به پایان رسید.
تیم هاکی دختران سایمان تبریز نیز سال گذشته قهرمان رقابتهای دستجات آزاد رشته اسکیت اینلاین هاکی کشور شده بود.
