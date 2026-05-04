تصادف در محور سربیشه - نهبندان با ۲ کشته و ۳ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی اظهار داشت: امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع تصادف در کیلومتر ۲۲ محور سربیشه - نهبندان، بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد دو دستگاه وانت مزدا دوکابین که از سربیشه به سمت معادن چاهو در حرکت بودند، به صورت پهلو به پهلو با یکدیگر برخورد کرده و سپس یکی از وانت‌ها به‌صورت رخ به رخ با یک دستگاه پراید که از نهبندان به سمت سربیشه در حرکت بود، تصادف کرده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: در پی این حادثه و به‌دلیل شدت برخورد، خودروها دچار حریق شدند که متأسفانه ۲ نفر از سرنشینان خودروی پراید در دم جان باختند.

کاظمی ادامه داد: همچنین ۳ نفر دیگر شامل ۲ نفر از سرنشینان پراید و یک نفر از سرنشینان وانت مزدا مصدوم و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به علت حادثه تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز راننده وانت مزدا علت وقوع این سانحه رانندگی بوده است.

رئیس پلیس راه استان در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب بی‌مورد، از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری جلوگیری کنند.