تشکیل «شبکه ملی فعالان صنایع فرهنگی» پس از یکسال

به گزارش خبرگزاری مهر، صنایع فرهنگی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد خلاق و حوزه‌ای راهبردی و تأثیرگذار در هویت‌سازی و اشتغال‌آفرینی، طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. با این حال، فقدان ساختاری فراگیر برای هماهنگی میان زیربخش‌ها، مانعی جدی بر سر راه تکمیل زنجیره ارزش این صنایع به شمار می‌رفت.

در همین راستا، از دو سال پیش جمعی از تشکل‌ها و انجمن‌های صنایع فرهنگی در حوزه‌های کتاب، هنرهای تجسمی و نمایشی، پویانمایی (پی‌نما)، انیمیشن، گردشگری، اسباب‌بازی، فضای مجازی و دیجیتال، بازی و سرگرمی، پوشاک و حجاب، معماری، سبک زندگی و همچنین توزیع و پخش محصولات فرهنگی گرد هم آمدند. این گردهمایی‌ها بیش از ۱۵ انجمن را در بر می‌گرفت که مجموعاً بیش از ۲ هزار فعال، تولیدکننده و صادرکننده فرهنگی در آنها عضویت دارند.

پس از یک سال پیگیری مستمر، به‌تازگی مجوز «شبکه ملی فعالان صنایع فرهنگی» از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

در پی برگزاری گفت‌وگوهای تخصصی و شناسایی خلأهای ساختاری موجود، پیشنهاد شکل‌گیری «یک تشکل مردمی قدرتمند» مطرح شد. از جمله مهم‌ترین اهداف تعیین‌شده برای این تشکل می‌توان به پیگیری ایجاد زیرساخت‌های مشترک از جمله نظام تأمین مالی و سکوهای مشترک بازاریابی و صادرات اشاره کرد.

همچنین مطالبه‌گری هوشمندانه از دولت و نهادهای حاکمیتی برای تدوین مقررات پشتیبان و حمایت از تولید و توزیع محصولات فرهنگی، از دیگر اهداف مطرح‌شده است. انجام اقدامات عملیاتی مشترک با رویکرد تکمیل زنجیره‌ها، شبکه‌سازی و ارتقای هم‌افزایی میان شبکه‌ها، تولید دانش و برگزاری همایش‌های علمی، و نیز احصاء و انتشار آمار مورد نیاز صنعت از دیگر محورهای مورد توجه در این طرح به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام دبیرخانه این شبکه، به‌زودی اخبار تکمیلی درباره اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، ساختار و کمیته‌های تخصصی تشکل و همچنین برنامه‌های عملیاتی آن منتشر خواهد شد.