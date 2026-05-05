به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد لباسی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی با هنرمندان هنرهای نمایشی با اشاره به ظرفیت و تجربه هنرمندان نمایش همدان از برنامهریزی برای تقویت آموزش و گسترش فعالیتهای نمایشی در استان خبر داد و اظهار کرد: اهداف انجمن در حال پیگیری است.
وی با اشاره به جایگاه خانواده تئاتر در استان افزود: سال گذشته روزهای درخشانی را پشت سر گذاشتیم و با برگزاری جشنوارههای مختلف تلاش کردیم چراغ فعالیتهای نمایشی را روشن نگه داریم.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی همدان ادامه داد: با وجود برخی کاستیها در حوزه تئاتر ظرفیتهای قابل توجهی وجود دارد و میتوان گفت در بسیاری از بخشها بیرقیب هستیم.
وی با بیان اینکه تمرکز بر آموزش از ضرورتهای این حوزه است، اظهار کرد: شرایط زمانی موجب شده در برخی بخشها از جمله آموزش با تأخیر مواجه شویم.
لباسی با اشاره به برنامههای آموزشی انجمن افزود: هماهنگیهایی برای برگزاری کارگاه هنرهای معاصر انجام شد، اما این برنامه به دلایلی متوقف شد اما با این حال تجربه و توانمندی هنرمندان در استان قابل اتکاست و دست ما برای حرکت دوباره پر است.
وی همچنین از برنامه انجمن برای فراخوان و دعوت به همکاری از مدرسان خبر داد و گفت: استفاده از تجربههای هنرمندان و مدرسان میتواند مسیر توسعه فعالیتهای نمایشی را هموارتر کند.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی همدان تاکید کرد: لازم است بیش از گذشته به مخاطب کودک توجه شود و با حضور در نمایش ها از استرس کودکان کم کنیم.
