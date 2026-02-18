تلاش موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در حمایت از کسب و کارهای فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصادق پژمان مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در حاشیه برگزاری رویداد «هفته بازی ایران؛ هفت‌خوان» گفت: حوزه بازی‌های دیجیتال از جمله عرصه‌هایی است که نیازمند ارتباط با همه ذی‌نفعان است و نخبگان و رسانه‌ها تا عموم مردم باید دائم درگیر وضعیت و ظرفیت‌ بازی‌های دیجیتال باشند؛ این اقداماتی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در قالب رویدادهای مختلف و در بخش‌های گوناگون انجام داده، فرصتی فراهم کرده تا بخش‌های رسانه‌ای، نخبگان، دستگاه‌های دولتی و مردم با ظرفیت‌های این صنعت (چه در بعد مصرف و چه در حوزه تولید توسط بازی‌سازان و...)، آشنا شوند.

وی معتقد است که رویداد «هفته بازی ایران؛ هفت‌خوان» می‌تواند به ترویج اهمیت بازی‌ها و توسعه اکوسیستم این صنعت کمک کند.

مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر درباره نوع حمایت‌های این مجموعه از صنعت بازی توضیح داد: در سطح کلان در حمایت از حوزه کسب‌وکارهای فرهنگی و صنایع خلاق، تلاش می‌کنیم ظرفیت‌هایی ایجاد کنیم تا امکانات بالقوه این حوزه‌ها، بالفعل شوند. یکی از مهم‌ترین محورهای این تلاش، «تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» است که نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی است.

وی افزود: در سال جاری تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی، بازار سرمایه و دیگر نهادهای مالی کشور، ایجاد کنیم که به همه بخش‌های صنایع خلاق از جمله بازی‌های دیجیتال خدمات ارائه دهد.

پژمان یکی دیگر از محورهای مهم را آموزش و توانمندسازی دانست و گفت: مشکل تامین نیروی انسانی متخصص داریم که در این زمینه با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و دیگر نهادهای مرتبط، تلاش کرده‌ایم بتوانیم دوره‌های آموزشی مشخصی در تهران و استان‌ها برگزار کنیم تا بازی‌سازان با فناوری‌ها و روندهای جدید آشنا شوند و علاقه‌مندان نیز جذب این حوزه شوند.

وی به موضوع تنظیم‌گری در حوزه بازی اشاره کرد و افزود: تنظیم‌گری و بسته‌های تقنینی از دیگر حوزه‌های جدی فعالیت ماست. در تلاش هستیم مسائل مرتبط با مالیات، بیمه، حمایت‌های معنوی و حتی حمایت‌های نقدی قابل تحقق در بودجه را پیگیری کنیم.

پژمان در ادامه درباره نگاه حاکمیتی به صنعت بازی گفت: اکوسیستم بازی باید بتواند سیگنال درستی به حاکمیت، رسانه‌ها و خانواده‌ها برساند و اهمیت خود را نشان دهد. حل این مسائل در یک بسته مشخص نهادی قابل حل نیست، چراکه صنعت بازی ماهیتی چندرشته دارد. برای مثال، این صنعت به همکاری صدا و سیما در حوزه تبلیغات، معاونت علمی و فناوری، وزارت صمت و آموزش و پرورش و وزارت علوم نیاز دارد. به نظر می‌رسد در بعد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی کسب و کارها مشکلات کشور با حوزه صنایع فرهنگی قابل حل است.

مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر تأکید کرد: هنوز ارزش واقعی بازی‌ها نه در نهاد خانواده، نه در دولت و نه حتی در میان نخبگان به‌طور کامل درک نشده است. نخستین گام توسعه این صنعت، معرفی ارزش و کارکردهای آن در ابعاد مختلف است و به نظر دولت و حاکمیت نتوانسته به میزان کافی به آن بپردازد، اما به اندازه‌ای که فکر می‌کرده شاید اقداماتی کرده و این اقدامات در دهه‌ قبلی اقدامات موفق‌تری بوده است؛ اما هر چه جلوتر می‌رویم رقابت و ظرفیت‌های سرمایه گذاری در کشورهای منطقه بیشتر می‌شود و تعداد مخاطب نیز تصاعدی رو به افزایش است.

پژمان در پایان نیز به موضوع فرهنگ‌کارت‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۰ هزار فرهنگ‌کارت توزیع شده و هر تشکل در حوزه فرهنگی، رسانه‌ای و هنری که به ما لیست دهد، برای آنها فرهنگ‌کارت را به میزان ۲۰ میلیون اعتبار شارژ می‌کنیم که بدون نیاز به ضمانت است. اگر تشکل مرتبط با بازی‌سازان نیز به ما لیست دهند این اقدام انجام می‌شود.