به گزارش خبرنگار مهر سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در نشست شورای فضای مجازی خراسان جنوبی با قدردانی از حضور حماسی مردم، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی همواره با بصیرت و زمانشناسی در صحنه حضور دارند و مسئولان باید با کار جهادی پاسخگوی این همراهی باشند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: برگزاری جلسات شورای فضای مجازی بهصورت فصلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و باید این نشستها بهصورت هفتگی و منظم برگزار شود.
استاندار خراسان جنوبی «تولید محتوا» را مهمترین اولویت در فضای مجازی دانست و گفت: اگر در این حوزه غفلت کنیم، روایت اول را از دست میدهیم و ناچار به پاسخگویی خواهیم شد.
هاشمی با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی در استان برای تولید محتوای اثرگذار وجود دارد، ادامه داد: باید این توانمندیها شناسایی، ساماندهی و تقویت شوند.
وی همچنین بر فعالسازی کارگروههای تخصصی از جمله عملیات روانی و اطلاعرسانی تأکید کرد و افزود: این کارگروهها باید با انسجام بیشتر، خروجیهای ملموس و مؤثر ارائه دهند.
استاندار خراسان جنوبی بازار را خط مقدم رضایتمندی مردم دانست و گفت: همانگونه که برای تأمین نیازهای معیشتی برنامهریزی میشود، برای تأمین نیازهای ذهنی و روانی جامعه نیز باید در فضای مجازی اقدامات جدی صورت گیرد.
هاشمی صیانت از زیرساختها و بهرهگیری از نیروهای متخصص و متعهد را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: همه دستگاهها موظفند در حفاظت از زیرساختهای خود جدیت داشته باشند.
وی در پایان با تأکید بر حفظ وحدت در استان، گفت: انسجام موجود باید تقویت شود تا بتوان در مسیر افزایش رضایتمندی مردم گامهای مؤثرتری برداشت.
نظر شما