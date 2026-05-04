آغاز فعالیت اورژانس هوایی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، صفدری عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پس از گذشت ۶۴ روز وقفه در پروازهای اورژانس هوایی به دلیل شرایط ویژه و تهدیدات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، امروز در یک اقدام جهادگونه و انسان‌دوستانه، اورژانس هوایی الیگودرز موفق به انجام پرواز نجات در منطقه صعب‌العبور «پشت کوه ذلقی» و روستای «پز» شد.

وی گفت: در این عملیات امدادی، با هماهنگی کامل و اخذ مجوزهای لازم از پدافند هوایی کشور، تیم پرواز اورژانس هوایی الیگودرز به‌منظور نجات جان یک مادر باردار وارد عمل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: پس از انجام ارزیابی‌های پزشکی و اقدامات اولیه در محل، بیمار با موفقیت به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) الیگودرز انتقال داده شد و جهت ادامه روند درمان به زایشگاه تحویل داده شد.

صفدری، گفت: بدین‌وسیله از فداکاری، شجاعت و مسئولیت‌پذیری خلبان (صحت هادئی) و تکنسین (شهریسوند) اورژانس هوایی الیگودرز در انجام این مأموریت حساس در شرایط ویژه کشور، صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.