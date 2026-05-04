  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

آغاز فعالیت اورژانس هوایی لرستان

آغاز فعالیت اورژانس هوایی لرستان

خرم‌آباد - رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آغاز فعالیت اورژانس هوایی این استان بعد از وقفه ۶۴ روزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفدری عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پس از گذشت ۶۴ روز وقفه در پروازهای اورژانس هوایی به دلیل شرایط ویژه و تهدیدات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، امروز در یک اقدام جهادگونه و انسان‌دوستانه، اورژانس هوایی الیگودرز موفق به انجام پرواز نجات در منطقه صعب‌العبور «پشت کوه ذلقی» و روستای «پز» شد.

وی گفت: در این عملیات امدادی، با هماهنگی کامل و اخذ مجوزهای لازم از پدافند هوایی کشور، تیم پرواز اورژانس هوایی الیگودرز به‌منظور نجات جان یک مادر باردار وارد عمل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: پس از انجام ارزیابی‌های پزشکی و اقدامات اولیه در محل، بیمار با موفقیت به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) الیگودرز انتقال داده شد و جهت ادامه روند درمان به زایشگاه تحویل داده شد.

صفدری، گفت: بدین‌وسیله از فداکاری، شجاعت و مسئولیت‌پذیری خلبان (صحت هادئی) و تکنسین (شهریسوند) اورژانس هوایی الیگودرز در انجام این مأموریت حساس در شرایط ویژه کشور، صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

کد مطلب 6820183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها