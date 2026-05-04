مسئولان لرستان با خانواده شهید «محمد امینی پور» دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه «علی محمدی» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، «مصطفی آزادبخت» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان استانی با حضور در منزل شهید ستوان یکم «محمد امینیپور»، ضمن گفتوگو با خانواده این شهید والامقام و تجلیل از صبر و استقامت آنها، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.
در این دیدار، محمدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید «امینیپور» که در فروردینماه سال جاری در اصفهان به فیض عظیم شهادت نائل شد، اظهار داشت: شهید «امینیپور»، با انتخاب مسیر مجاهدت و خدمت، جلوهای روشن از روح مسئولیتپذیری نسل جوان این سرزمین را به نمایش گذاشت و نام خود را در زمره مدافعان سرافراز امنیت کشور ثبت کرد.
وی با اشاره به جایگاه والای خانوادههای معظم شهدا افزود: خدمت به خانوادههای شهدا، نه یک وظیفه اداری بلکه افتخاری معنوی برای همه مسئولان است و ما خود را مدیون ایثار و فداکاری این عزیزان میدانیم.
در پایان این دیدار، با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد و خاطره شهید ناو ستوان یکم محمد امینیپور گرامی داشته شد و از صبوری و متانت خانواده این شهید تقدیر شد.
شهید ناو ستوان یکم محمد امینیپور، از جوانان برومند این سرزمین، در فروردینماه سال جاری در اصفهان به مقام رفیع شهادت نائل آمد و نامش در دفتر زرین ایثار و شهادت جاودانه شد.
