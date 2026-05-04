۱۸۰ بسته معیشتی در گناباد توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حکیم‌پور عصر دوشنبه در مراسم توزیع ۱۸۰ بسته معیشتی بر نقش مؤثر خیرین در تقویت بنیان‌های اجتماعی اظهار کرد: کسانی که از مال و جان خود برای دیگران می‌بخشند، جزو مقربان درگاه الهی هستند.

سرپرست فرمانداری گناباد افزود: جامعه بدون درک متقابل، نوع‌دوستی و ایثار از هم می‌پاشد و امروز با وجود تهدیدات دشمنان، همدلی مردم ایران اسلامی نویدبخش پیروزی است.

وی با تأکید بر حفظ کرامت انسانی در تمام مراحل خدمت‌رسانی گفت: ظرفیت مجمع خیرین و حرکت‌های مردمی، پایه اصلی توانمندسازی منطقه است؛ اگر مردم نباشند، هیچ حرکتی تداوم نخواهد یافت.

حکیم‌پور در ادامه ضمن تقدیر از مجمع خیرین به‌عنوان سرمایه اجتماعی ارزشمند، خاطرنشان کرد: حضور خیرین در کنار مردم، پشتوانه محکمی برای تحقق اهداف حمایتی و اشتغال‌زایی است. تمام دستگاه‌ها آمادگی دارند در کنار خیرین با نگاه منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان، مردم را در مسیر اشتغال و خودکفایی یاری کنند.

سرپرست فرمانداری گناباد با اشاره به نقش توانمندسازی اقتصاد محلی تصریح کرد: حرکت ما بنیان مردمی دارد و رویکردمان بر این اساس تنظیم شده است تا ظرفیت‌های شهرستان به‌ویژه در بخش‌های کارآفرینی، به سمت استقلال اقتصادی مددجویان سوق داده شود.