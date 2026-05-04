۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

میز خدمت در محل تجمع شبانه مردم خورموج برگزار شد

بوشهر-امام جمعه دشتی گفت: با توجه به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه در میدان شهید مهدوی خورموج، برنامه میز خدمت مسئولان شهرستانی و استانی از این پس در محل تجمع مردمی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست دوشنبه شب در حاشیه برگزاری میز خدمت در تجمع شبانه مردم در میدان شهید مهدوی شهر خورموج اظهار کرد: این برنامه در ادامه برگزاری میزهای خدمت است که پیش از این در محل مصلی نماز جمعه برگزار می‌شد.

وی افزود: با توجه به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه در میدان شهید مهدوی، تصمیم گرفته شد از این پس میز خدمت مسئولان شهرستانی و استانی در همین محل و در میان مردم برگزار شود.

امام جمعه دشتی با قدردانی از اقدامات فرماندار دشتی و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برگزاری میز خدمت گفت: برگزاری این برنامه‌ها در راستای گشایش و رفع مشکلات مردم و افزایش ارتباط مستقیم مسئولان با شهروندان است.

