برگزاری میز خدمت در میدان امام خمینی(ره) همدان اقدامی مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثق شامگاه شنبه در جریان برگزاری میز ارتباطات مردمی با محوریت مسائل اقتصادی در میدان حضرت امام خمینی(ره) همدان با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم اظهار کرد: میزهای خدمت پیش از این غالباً در محل برگزاری نماز جمعه برگزار می‌شد، اما برگزاری آن در میدان امام خمینی(ره) به عنوان قلب تپنده شهر و یکی از پرترددترین نقاط همدان، اقدامی بسیار مردمی و قابل توجه است چراکه مردم در این فضا به راحتی می‌توانند با مسئولان دیدار و مسائل خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد شکل‌گیری یک وحدت و همدلی ارزشمند در میان مردم و مسئولان هستیم به‌ویژه در شرایطی که کشور در فضای جنگی و در مواجهه با دشمنان قرار دارد، ادامه داد: این همدلی و حضور مشترک در میدان می‌تواند به تقویت امید و اعتماد عمومی کمک کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اهمیت حضور میدانی مدیران در میان مردم گفت: در همین میدان امام روزانه هزاران نفر تردد می‌کنند و بسیاری از شهروندان تمایل دارند مسائل و مطالبات خود را مستقیماً با مسئولان در میان بگذارند، اما گاهی مراجعه به ادارات برای آنان دشوار است؛ از این رو حضور مدیران در میان مردم و در فضای عمومی شهر، اقدامی ارزشمند و ماندگار محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در این میز خدمت مدیران اقتصادی استان در کنار یکدیگر حضور یافته‌اند و به صورت مستقیم پای صحبت‌های مردم می‌نشینند، ادامه داد: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مسائل و مشکلات شهروندان و فعالان اقتصادی باشد.

آیت الله شعبانی موثق ادامه داد: شاید این تجربه در چنین سطحی برای نخستین بار در استان در حال اجراست و با توجه به استقبال مردم، می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: در روزهایی که مردم با حضور گسترده خود در میدان‌ها و صحنه‌های مختلف حمایت خود را از نظام اسلامی نشان داده‌اند، مسئولان نیز باید در میدان حاضر باشند و خدمت‌رسانی را با قوت ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه این برنامه در آغاز سال و در نخستین روزهای کاری کشور برگزار شده است، گفت: امروز پانزدهم فروردین و عملاً آغاز فعالیت‌های رسمی سال جدید است و حضور مدیران در این میز خدمت نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای جلوگیری از وقفه در امور مردم و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی وجود دارد.

وی افزود: حتی در شرایطی که برخی فعالیت‌های اداری با محدودیت‌هایی همراه است، برگزاری چنین میزهای خدمتی موجب می‌شود ارتباط میان مردم و مسئولان قطع نشود و روند رسیدگی به مسائل و مطالبات شهروندان ادامه یابد.

آیت الله شعبانی موثق در پایان با قدردانی از تلاش‌های استاندار همدان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گفت: از استاندار همدان و همه مدیرانی که در این برنامه حضور یافته‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم؛ چراکه این اقدام نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و اهتمام جدی برای خدمت‌رسانی به مردم است و امید می‌رود این میزهای خدمت با استمرار و گستردگی بیشتری در استان برگزار شود.