فرماندار دیلم:دشمن در محاسبات خود اشتباه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی دوشنبه شب در شصت‌وششمین اجتماع مردمی میدان هفت تیر دیلم اظهار کرد: دشمن آمریکایی-صهیونیستی با نقض تمام قوانین بین‌المللی و برای چپاول منابع کشورمان حمله‌ور شد، اما گمان می‌کرد می‌تواند در کوتاه‌مدت به پیروزی برسد.

وی افزود: شما مردم نشان دادید محاسبات آنان کاملاً اشتباه بوده و این دشمن است که امروز در مخمصه خودساخته گرفتار شده است.

فرماندار دیلم، پشتوانه اصلی این پیروزی را حضور مردم در صحنه دانست و تصریح کرد: حضور شما در این میدان، برای رزمندگانی که در خط مقدم نبرد با دشمنان بی‌رحم ایستاده‌اند قوت قلب و برای مسئولان نیز دلگرمی بزرگی است. این اجتماع حماسی، کمتر از خط مقدم نیست.

کاظمی با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و اسرائیل گفت: اینان بارها وارد مذاکره شده و زیر آن زده‌اند. پیام دین ما این است که نمی‌توان با چنین دشمنان بدعهدی سازش کرد و ملت ایران نیز قطعاً زیر بار زور نخواهد رفت.

وی خطاب به حاضران تأکید کرد: باید وحدت و انسجام ملی را حفظ کنیم. با دشمنان سخت و قاطع و در داخل، با یکدیگر مهربان و همدل باشیم.

فرماندار دیلم در تشریح ابعاد نبرد کنونی گفت: امروز در حوزه توان موشکی، پهپادی و جبهه مقاومت، با ابرقدرت‌ها درگیر هستیم. برخی کشورهای همسایه نیز متأسفانه ابتدایی‌ترین اصول همجواری را رعایت نمی‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در شهرستان دیلم در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: با تمام فشارها، کمبودی در مایحتاج عمومی مردم وجود ندارد و پروژه‌های زیربنایی نیز فعال هستند.

کاظمی با اشاره به برخی از این پروژه‌ها گفت: جاده کمربندی دیلم پس از یک توقف طولانی فعال شده و عملیات اجرایی جاده دیلم-هندیجان ادامه دارد. پروژه‌های عمران شهری در دیلم و شهر امام حسن و نیز طرح‌های بهسازی معابر، جدول‌کشی و آسفالت در مناطق روستایی با جدیت در حال پیگیری است.

وی یکی از نتایج این همدلی را امنیت پایدار عنوان کرد و افزود: شهرستان دیلم به‌لطف همکاری مردم و تلاش نیروهای نظامی،انتظامی، امنیتی و امدادی، یکی از امن‌ترین شهرهای استان و کشور است.

در پایان این اجتماع که بیش از ۶۵ شب متوالی است برپا می‌شود، فرماندار دیلم با گرامیداشت یاد شهدا به‌ویژه شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب، فرا رسیدن روز معلم، روز کارگر، روز شوراها و روز ملی خلیج فارس را تبریک گفت.