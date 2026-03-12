فرماندار دیلم: روز قدس نماد وحدت امت اسلامی است

اسماعیل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ اسفندماه، روز جهانی قدس گفت: این روز، نماد وحدت امت اسلامی و فرصتی برای تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر شهیدمان و شهدای راه مقاومت است.



فرماندار شهرستان دیلم اظهار کرد: روز جهانی قدس یادگار ماندگار بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، روز همبستگی مسلمانان و اعلام حمایت از ملت مظلوم فلسطین است.



وی ضمن تبریک انتصاب سومین رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان اسلام افزود: ملت ایران، همچون گذشته، در تبعیت از رهبر جدید خود، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظلّه العالی)، در صف مقدم دفاع از آرمان قدس شریف قرار دارد و مردم شهرستان دیلم نیز با بصیرت و آگاهی در این حرکت عظیم شرکت خواهند کرد.



فرماندار دیلم با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی روز قدس نمایش اقتدار و وحدت مسلمانان است، ادامه داد: امسال نیز مردم ولایتمدار دیلم، در کنار ملت بزرگ ایران، با حضور پرشور خود ضمن محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، حمایت خود را از مقاومت اسلامی و شهدای سرافراز کشور اعلام خواهند کرد.



کاظمی در پایان تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، پاسخی قاطع به دشمنان اسلام و پیام روشنی از اتحاد، ایمان و مقاومت ملت ایران و تبعیت از رهبر انقلاب خواهد بود.