به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح چهارشنبه در بازدید از پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری و پایگاه اورژانس جادهای روستای مظفری همزمان با ۲۶ شهریورماه روز ملی اورژانس و فوریتهای پزشکی، در جمع پرسنل خدوم این مجموعه ضمن تبریک روز اورژانس اظهار کرد: کارکنان اورژانس در خط مقدم امدادرسانی قرار دارند و در هر لحظه آماده خدمترسانی به مردم هستند، تلاشهای این عزیزان در نجات جان انسانها ستودنی و مایه افتخار است.
فرماندار دیلم با بیان اینکه خدمات اورژانس یکی از ارکان مهم نظام سلامت است، افزود: پرسنل اورژانس با فداکاری و ایثار در شرایط سخت و بحرانی نقشآفرینی میکنند و شایسته قدردانی و حمایت ویژه هستند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان دیلم در این بازدید گزارشی از فعالیتها و اقدامات پایگاههای اورژانس شهری و جادهای ارائه کرد و بر لزوم تجهیز و تقویت این مراکز برای ارتقای کیفیت خدماترسانی تأکید کرد.
فرماندار دیلم و هیأت همراه در پایان، با اهدای لوح تقدیر وهدایایی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان اورژانس ۱۱۵ شهری و اورژانس جادهای مظفری قدردانی کردند.
