خسارت ۵۶۰ میلیاردی به بخش خصوصی گردشگری در جنگ اخیر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور در گفتگوی خبری به تشریح اقدامات این ستاد در ایام نوروز پرداخت و گفت که امسال به دلیل شرایط ویژه، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های سفر دچار تغییر شد.

وی با بیان اینکه ستاد هماهنگی مرکزی خدمات سفر هر ساله از ۲۵ اسفند فعالیت خود را آغاز می‌کند، افزود: به سبب آغاز جنگ تحمیلی در نهم اسفند ماه، مأموریت ستاد از خدمات سفر تفریحی به مدیریت بحران سفر تغییر یافت و تمرکز بر ایجاد مسیرهای امن و اسکان اضطراری برای هموطنان آسیب‌دیده قرار گرفت.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ هیئت وزیران مصوبه‌ای تصویب کرده که بر اساس آن ۲۹ دستگاه عضو ستاد موظف هستند با هماهنگی کامل، تمهیدات لازم برای مسافران نوروزی را فراهم کنند. امسال با وجود حملات وحشیانه به زیرساخت‌ها و بمباران مناطقی مانند مدرسه میناب، ستاد با مدیریت بحران سفر، جلسات هماهنگی خود را آغاز کرد و برنامه‌ریزی برای اسکان اضطراری در استان‌های امن و تامین مایحتاج ضروری انجام شد.

بندپی گفت: در حالی که مخازن سوخت تهران هدف بمباران قرار گرفت، ایستگاه‌های پمپ‌بنزین به ارائه خدمات به مسافران ادامه دادند. سفرها امسال ماهیت تفریحی نداشت و بیشتر جابه‌جایی از مناطق ناامن به مکان‌های امن و آرام بود.

تامین سوخت، ارزاق عمومی و مایحتاج مردم

وی با اشاره به برگزاری ۱۳۷ جلسه ستاد گفت: با کمک رصد مسافران توسط فضای ابری وزارت ارتباطات و دستگاه‌های استانی، تامین سوخت، ارزاق عمومی و مایحتاج مردم در استان‌ها مدیریت شد. در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، ۲۹ میلیون و ۷۰۳ هزار مسافر جابه‌جا شدند که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشت و بیشتر مسافران به روستاها و بوم‌گردی‌ها رفتند و ضریب اشغال اقامتگاه‌های رسمی تنها ۴ درصد بود.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر خاطرنشان کرد: بوم‌گردی‌ها نقش مهمی در مدیریت پدافند غیرعامل ایفا کردند و بسیاری از واحدها بدون دریافت اجاره در اختیار هموطنان قرار گرفتند. ستاد با تلاش شبانه‌روزی شرایطی امن برای جابه‌جایی و اسکان مسافران فراهم کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در تشریح وضعیت آثار تاریخی و مراکز گردشگری در جریان جنگ تحمیلی، گفت: در حوزه میراث فرهنگی، بالغ بر ۱۴۹ اثر تاریخی و موضعی که در تملک وزارت میراث فرهنگی قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفت و برآورد اولیه هزینه بازسازی آن‌ها حدود ۷.۵ همت است.

وی افزود: «ین اماکن تاریخی و فرهنگی توسط صدا و سیما نیز پوشش داده شد و همچنین از سوی سازمان‌هایی مانند یونسکو مورد تأیید قرار گرفت. پرچم سفید نصب شده در این آثار، نمادی از اهمیت و حفاظت آن‌هاست و نشان‌دهنده این است که این اماکن تمدنی و تاریخی نباید در هیچ مناقشه یا جنگی هدف قرار گیرند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به وضعیت بخش گردشگری بیان کرد: بخش خصوصی محور فعالیت‌های گردشگری است و ما دارای حدود ۲۳ هزار واحد اقامتی شامل هتل، رستوران و مجتمع‌های بین‌راهی هستیم. متأسفانه در جریان حملات پهپادی و موشکی، ۶۴ مورد از این واحدها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند و به‌عنوان مثال در مجتمع بین‌راهی پاسارگاد زنجان تخریب شد و ۱۷ نفر از کارکنان آن به شهادت رسیدند.

بندپی ادامه داد: خسارت فیزیکی بخش گردشگری حدود ۵۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است و خسارت‌های دیگر که شامل واحدهای زیرمجموعه سازمان فرهنگی وزارت میراث است، حدود ۱.۳ همت برآورد می‌شود. این خسارت‌ها شامل تعطیلی فعالیت‌های روزمره این مراکز نیز می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری بازسازی این مراکز گفت: «قداماتی در جریان است تا از طریق مجاری قانونی و حمایتی مانند سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی به بازسازی و احیای این اماکن کمک شود و فعالیت آن‌ها هر چه سریع‌تر به شرایط عادی بازگردد.

برنامه‌ریزی برای احیای گردشگری خارجی و داخلی در شرایط بحران

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در تشریح وضعیت گردشگری ایران در شرایط جنگ و بحران گفت: ایران کشوری با تنوع بی‌نظیر طبیعی و فرهنگی است؛ از ۱۳ اقلیم جهان، ۱۱ اقلیم را در کشور داریم و این ظرفیت پاسخگوی تمام سلایق گردشگری است.

وی با اشاره به اقدامات پیشین برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری افزود: در اردیبهشت ۱۴۰۴، ۱۱۶ تورگردان از ۲۶ کشور به ایران دعوت شدند تا جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری کشور را ببینند و تبلیغ کنند. نتیجه این تلاش‌ها در فروردین ۱۴۰۵ افزایش ۴۸.۵ درصدی گردشگر خارجی نسبت به فروردین ۱۴۰۴ بود.

بندپی درباره تأثیر بحران‌های اخیر و جنگ رمضان گفت: با وجود جنگ‌ها و ناآرامی‌های دی‌ماه، توانستیم خود را ترمیم کنیم و با رصد دقیق آمارها، دریافتیم که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده‌اند که نسبت به ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر در سال ۱۴۰۳، کاهش ۱۶.۸ درصدی داشته است. برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری ما رسیدن به رشد ۲۰ درصدی و جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی است.

وی ادامه داد: برای تحقق این اهداف، برنامه‌های متعددی در دست اجرا داریم. به عنوان مثال، تعداد هتل‌ها باید از ۱۵۰۰ به ۱۹۰۰ برسد تا ظرفیت پذیرش گردشگران افزایش یابد. رایزن‌های فرهنگی ایران در کشورهای مختلف نیز گزارش می‌دهند که بسیاری از گردشگران خارجی از عظمت تمدنی ایران اطلاع یافته‌اند و منتظر آرامش نسبی هستند تا بتوانند از آثار تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی مانند مدرسه میناب بازدید کنند.

وی افزود: هدف ما این است که در صورت ایجاد آرامش، بلافاصله اقدام کنیم و دو ماه زمان را از دست ندهیم، زیرا بازسازی اعتماد گردشگران، فعالان صنعت، هتلداران، آژانس‌ها و ایرلاین‌ها زمان‌بر است. هر روز جلسات شورای راهبردی برگزار می‌کنیم تا فعالان حوزه گردشگری آماده باشند و چرخه صنعت گردشگری متوقف نشود.

بندپی در پایان با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب گفت: تهدیدها می‌توانند به فرصت تبدیل شوند و ما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب، صنعت گردشگری ایران را از بحران‌ها عبور دهیم و جایگاه آن را در سطح جهانی تقویت کنیم.