حجت‌الاسلام یوسف پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکست سنگین جبهه استکبار در جنگ نرم و ترکیبی اخیر، اظهار داشت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنگ رمضان برابر ملت بزرگ ایران اسلامی شکست سنگینی متحمل شده است اما بدون شک آرام نخواهد نشست و به دنبال طراحی توطئه‌های جدید و پیچیده‌تر است.

وی با تجلیل از بصیرت و استقامت آحاد جامعه تصریح کرد: بدون تردید، حضور پرشور و شعور مردم در میدان و خیابان در طول این ۶۵ روز، سیلی محکمی بر نقشه‌های شوم دشمن بود و توطئه آنان را نقش بر آب کرد.

این مسئول تصریح کرد: امروز وظیفه داریم اجازه ندهیم این حضور ارزشمند کمرنگ و کم‌رمق شود چرا که نخ تسبیح این وحدت، اعتماد به ولایت و باور به وعده الهی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با تحلیل رفتارشناسی دشمن در میدان نبرد اراده‌ها افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که شیطان بزرگ پس از هر شکست، فاز رسانه‌ای خود را برای ایجاد یأس و ناامیدی در بدنه اجتماعی فعال می‌کند.

وی تصریح کرد: آن‌ها با بمباران روانی در بستر فضای مجازی به دنبال تهی‌سازی میدان از حضور جوانان مؤمن و انقلابی هستند تا بتوانند شکست میدانی خود را جبران کنند.

پورآرین در ادامه با تأکید بر الزامات جهاد تبیین در مقطع حساس کنونی خاطرنشان کرد: نباید فریب سکوت موقت دشمن را خورد؛ اتاق‌های فکر آن‌ها بی‌وقفه برای کمرنگ کردن صفوف به هم پیوسته مردم در حال برنامه‌ریزی است. مردم بزرگ‌وار ما ثابت کرده‌اند که هر جا با آگاهی وارد عمل شده‌اند، دست غیبی خداوند متعال نیز به یاری‌شان آمده است.

وی وحدت و همدلی ملی را رمز عبور از بحران‌ها و فتنه‌های ترکیبی دشمن دانست و با دعوت از عموم مردم برای حفظ آمادگی و انسجام تأکید کرد: باید با تمسک به ریسمان الهی، وحدت کلمه داشته باشیم و با هوشیاری کامل، سنگر خیابان را هر شب خالی نگذاریم؛ چرا که تداوم این حضور، ضامن خنثی‌سازی فتنه‌های بعدی و تضمین‌کننده امنیت و اقتدار کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین در پایان یادآور شد: امروز هر گامی که در مسیر حفظ این اجتماعات مردمی برداشته شود، تیری بر قلب نقشه‌های شوم صهیونیسم بین‌الملل خواهد بود.