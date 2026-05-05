به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران از اجرای طرح‌های جدید در حوزه توسعه فضاهای سبز و تفریحی پایتخت خبر داد و اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت شهری، تلاش شده است با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های طبیعی شهر، محیطی بانشاط‌تر برای زندگی شهروندان فراهم شود.

گودرزی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های این دوره مدیریت شهری، احیای روددره فرحزاد است که سال‌ها پیش با هدف تبدیل به یک تفرجگاه عمومی مطرح شده بود اما به مرور زمان رها شده و با مشکلات متعددی مواجه شده بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته، این محدوده به دلیل رهاشدگی به محل تجمع آسیب‌های اجتماعی، انباشت زباله و نخاله تبدیل شده و بستر طبیعی رودخانه نیز دچار آسیب جدی شده بود. با این حال، با آغاز فعالیت مدیریت شهری جدید و با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، عملیات پاکسازی به‌طور کامل انجام شد و افراد مستقر در این محدوده ساماندهی شدند.

معاون شهردار تهران ادامه داد: پس از پاکسازی، اقدامات زیست‌محیطی از جمله لایروبی رودخانه و احیای بستر طبیعی آن در دستور کار قرار گرفت. در طراحی این پروژه نیز تلاش شد کمترین مداخله مصنوعی صورت گیرد و ساخت‌وسازهای غیرضروری انجام نشود تا اصالت طبیعی این فضا حفظ شود.

وی تأکید کرد: در اجرای این طرح حتی در مواردی مانند احداث پل‌ها، از مصالح طبیعی نظیر چوب استفاده شده تا هماهنگی کامل با محیط برقرار باشد و شهروندان با ورود به این محدوده، تجربه حضور در یک فضای بکر طبیعی را داشته باشند.

گودرزی با بیان اینکه روددره فرحزاد از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی برخوردار است، گفت: وجود رودخانه‌ای زیبا و درختان کهنسال از جمله چنارهایی با قدمت بیش از ۵۰۰ سال، این محدوده را به یکی از خاص‌ترین فضاهای طبیعی تهران تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که شهروندان می‌توانند در فاصله‌ای کمتر از ۱۰ دقیقه از بزرگراه‌های اصلی، وارد فضایی مشابه جنگل شوند.

فاز دوم روددره طی یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد

وی درباره روند اجرای پروژه توضیح داد: فاز نخست این طرح به مساحت ۵۴ هکتار سال گذشته به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود فاز دوم آن نیز طی یکی دو ماه آینده افتتاح شود. این مسیر از محدوده آبشار در انتهای سیمون بولیوار آغاز شده و تا بزرگراه نیایش امتداد دارد و به بوستان نهج‌البلاغه متصل می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران همچنین از اجرای فاز سوم این پروژه خبر داد و گفت: این فاز تا محدوده امامزاده داوود(ع) ادامه خواهد یافت و به توسعه هرچه بیشتر این محور طبیعی کمک می‌کند.

گودرزی به توسعه مسیرهای پیاده‌روی و حمل‌ونقل پاک نیز اشاره کرد و افزود: مسیرهای ایمن پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و استفاده از اسکوتر در این محدوده طراحی شده و به شبکه مسیر سرزندگی شهر متصل شده است؛ مسیری که در حال حاضر حدود ۴۸ کیلومتر طول دارد و امکان تردد بدون خودرو را در بخش‌های گسترده‌ای از شهر فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار حفظ فضای طبیعی، امکانات رفاهی از جمله سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ و فضاهای استراحت نیز برای شهروندان پیش‌بینی شده و این خدمات به‌تدریج توسعه خواهد یافت.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات گسترده مدیریت شهری در حوزه محیط‌زیست گفت: در این دوره، بیشترین توجه به توسعه فضای سبز در مقایسه با دوره‌های گذشته صورت گرفته است.

وی افزود: تکمیل کمربند سبز تهران با هدف‌گذاری ۵۰ هزار هکتاری در دستور کار قرار گرفت که حدود ۸ هزار هکتار آن در این دوره اجرایی شده است. همچنین مجموع فضای سبز پایتخت به حدود ۶۶ هزار هکتار رسیده و بیش از ۲۴۰۰ بوستان کوچک و بزرگ در سطح شهر ایجاد شده است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: با بهره‌برداری از فاز دوم روددره فرحزاد، بیش از ۵۳ هکتار به فضای سبز شهر افزوده خواهد شد و در کنار آن، چندین بوستان جدید نیز در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

گودرزی در پایان با اشاره به استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز شهری گفت: یکی از اقدامات مهم، توسعه تصفیه‌خانه‌ها و استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده برای آبیاری است تا فشار بر منابع آب شرب کاهش یابد و نگرانی‌ها در این زمینه برطرف شود.