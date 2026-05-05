۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۲

اژه‌ای: حمایت از تولید و تسهیل معیشت مردم اولویت اصلی است

رئیس قوه قضائیه بر لزوم تمرکز مسئولان بر حمایت از تولید و تسهیل شرایط معیشتی مردم تأکید کرد و هشدار داد که دشمن هدفش شکستن کمر اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات قضایی، با اشاره به تروریسم اقتصادی دشمن علیه ملت ایران، اظهار کرد: ما در شرایط فعلی با یک سلسله مسائلی در اقتصاد و معیشت مردم مواجه‌ایم؛ در این عرصه تمامی تمرکز مسئولان‌امر باید معطوف بر تسهیل امورات و زیست مردم باشد. ضروری است تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شود تا فشار معیشت و گرانی بر گرده مردم سنگینی نکند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع بسیار مهم حمایت از تولید، بیان داشت: مسئولان قضایی، چه از حیث تکالیف مستقیم‌شان و چه از حیث کمک به دولت، مقوله‌ی حمایت از تولید را جدی بگیرند. با تولیدکنندگان بویژه آن دسته از تولیدگرانی که مایحتاج مردم را تأمین می‌کنند، جلسه بگذارید و موانع را از مقابل آنها بردارید. در حوزه توزیع کالا و خصوصاً ارزاق ضروری مردم نیز با همراهی بخش‌های مربوطه، نظارت‌های مستمری را اِعمال کنید. در این زمینه، هماهنگی‌ها را با صنوف و اتحادیه‌ها افزایش دهید.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان ذیصلاح قضایی در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز در هماهنگی با استانداران استان‌های مرزی و مسئولان بنادر، تسهیلاتی را لحاظ کنند. دشمن هدفش شکستن کمر اقتصادی کشور است؛ باید دشمن را در این جبهه خلع سلاح کنیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: قطعاً با عناصری که بخواهند از شرایط فعلی سوء‌استفاده کنند و به احتکار و گرانفروشی مباردت ورزند و یا کالاهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته را وارد بازار کنند، وفق قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد. ما از حقوق عامه مردم در همه حوزه‌ها و در همه شرایط، با جدیت محافظت و پاسداری می‌کنیم و همچنین تسهیل گر امورات تولیدکنندگان خواهیم بود.

    IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اولویت قوه قضائیه چیه؟!

