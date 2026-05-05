اموال مهدی نصیری و ۲۱ خائن به وطن توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: با دستور قضایی اموال ۲۲ نفر از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان سمنان به نفع مردم شناسایی و توقیف شد.

توقیف اموال این خائنین به نفع ملت نه یک اقدام سلیقه‌ای، بلکه یک ضرورت ملی است. افراد موصوف در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و ... شده‌اند.

اسامی ۲۲ نفر شامل: مهدی نصیری، زینب عوض آبادی، فاطمه کوچک‌پور، محمدعلی فئوادی، زینب اکبری، فرانک رهبر، هدیه کیمیایی، درسا رهبر، علی آریان صابر، رها پوراسماعیل، احسان ابراهیمیان، زهرا شیسی، نیلوفر اسدیان، سولماز غفاربیگی داریان، کیارش نیلی، علی شاکری تالارپشتی، فرانک امیری باغبادرانی، وحید پوررضایی، مهدی حیدری، محسن حسینی، رشید نوری و رامین صائمی‌پور است.

براساس این گزارش؛ کلیه اموال منقول و غیرمنقول این افراد، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های آنان شناسایی و توقیف شده و ممنوعیت انجام هرگونه نقل و انتقال مالی و معاملاتی برای آنان اعمال شده است.

پرونده این افراد در مرجع قضایی استان سمنان در حال رسیدگی است.