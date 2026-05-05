۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

اموال مهدی نصیری و ۲۱ خائن به وطن توقیف شد

قوه قضاییه اعلام کرد: با دستور قضایی، اموال ۲۲ نفر از افرادی که با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم همکاری کرده‌اند، به نفع مردم شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: با دستور قضایی اموال ۲۲ نفر از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان سمنان به نفع مردم شناسایی و توقیف شد.

توقیف اموال این خائنین به نفع ملت نه یک اقدام سلیقه‌ای، بلکه یک ضرورت ملی است. افراد موصوف در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و ... شده‌اند.

اسامی ۲۲ نفر شامل: مهدی نصیری، زینب عوض آبادی، فاطمه کوچک‌پور، محمدعلی فئوادی، زینب اکبری، فرانک رهبر، هدیه کیمیایی، درسا رهبر، علی آریان صابر، رها پوراسماعیل، احسان ابراهیمیان، زهرا شیسی، نیلوفر اسدیان، سولماز غفاربیگی داریان، کیارش نیلی، علی شاکری تالارپشتی، فرانک امیری باغبادرانی، وحید پوررضایی، مهدی حیدری، محسن حسینی، رشید نوری و رامین صائمی‌پور است.

براساس این گزارش؛ کلیه اموال منقول و غیرمنقول این افراد، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های آنان شناسایی و توقیف شده و ممنوعیت انجام هرگونه نقل و انتقال مالی و معاملاتی برای آنان اعمال شده است.

پرونده این افراد در مرجع قضایی استان سمنان در حال رسیدگی است.

    • علی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      بلاخره نوبت وطن فروشان رسید قوه قضائیه متشکرم
    • هموطن IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      نتیجه وطن فروشی جز این نیست سپاس از قوه قضاییه
    • س IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      سلام خوبه تمام خائنین شناسایی بشن احتکار کننده ها مافیای اقتصادی همشونو بگیرن خائن زیاد داریم، البته که شریفترین مردم رو هم داریم این لکه های ننگو از مردم جدا کنید تا مردم به خیر و خوشی زندگی کنن
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      خجالت نمی کشیدن؟ باعث ایجاد خسارات به زیر ساختهای کشور شدنداین افراد رو دستگیر کنند
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      نمیشه که هم نون مزدوری دشمن ایران رو بخوری هم داخل اموال داشته باشی ، تشکر از قوه قضاییه ، کوتاه نیاید جلو این زالوها
    • احمد IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      به عقیده من کسانی که به ملت ومملکت خودبمعنای واقعی خیانت کرده اندتنفس درهوای ایران برای آنان حرام است چه برسدبه مال واموالشان که دراین خاک ومرزوبوم وازوجودمبارک ملت حاصل کرده اند!.البته اینها فقط جنبه مادی ست وسوای بحث شرافت وانسانیت ووجدانی ست که به فنارفته ودیگرقابل جبران نیست
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      منتظر حراج اموال خائنان هستیم هر چه سریعتر
    • امیر IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      اینها وکلیه خائنین به وطن درقتل وکشتاربیرحمانه بچه های میناب واشک وآه مادرانشان وهزاران شهیدی که جان فداکردندتاایران بماندوملت ایران سربلندباشند،مسئولندوبایدپاسخگوی جنایاتشان باشند.مصادره اموال جزای ناچیزیست،بایداعدام شوند
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      این کم‌ترین مجازات است. باید در صورت امکان دستگیر هم شوند.
    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      سپاس فراوان از قوه قضائیه🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

