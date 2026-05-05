۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

اجرای «شیوه» تغییر کرد؛ بازگشت برنامه بعد از چند ماه

برنامه استودیویی «شیوه» که گاهی به صورت زنده و گاهی تولیدی از طریق استودیو پخش می شد این بار از طریق ارتباط تصویری مجری و کارشناسان روی آنتن رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «شیوه» از برنامه های مناظره ای و مباحثه ای خوب تلویزیون بود که به تناسب اتفاقات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رفت. این برنامه آخرین بار در دی ماه سال گذشته پخش شد و در چند ماه گذشته مجال پخش و تولید پیدا نکرد.

شب گذشته ۱۴ اردیبهشت برنامه «شیوه» بعد از حدود ۴ ماه به آنتن بازگشت. برنامه ای که هم مجری و هم مهمانان از طریق ارتباط تصویری با یکدیگر گفتگو کردند و برنامه در خارج از استودیو و از طریق ارتباط ویدئویی روی آنتن رفت. مدلی که شاید بیشتر هم به برنامه های گفتگوی خبری تحلیلی نزدیک شده است.

عطاالله بیگدلی مجری برنامه در ابتدای برنامه در مقدمه خلاصه و کوتاهی خطاب به مخاطبان عنوان کرد: خدا را شاکر هستیم که توفیق داد «شیوه» را با شکل جدیدی از ارائه برنامه در خدمت شما باشیم. امیدواریم این شکل جدید پخش برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیرد.

وی در ابتدا با اشاره به تنگه هرمز به عنوان ابزار ژئوپلتیک درباره آن در فضای پساجنگ طرح بحث کرد و از مهمانان خواست تا هر کدام از طریق ارتباط تصویری به این سوال پاسخ دهند.

موضوع این برنامه «بایسته‌های رژیم حقوقی تنگه هرمز» بود که با حضور علی سعیدی، مهدی محمدی و مهدی ازرقی به عنوان کارشناسان برنامه پخش شد.

مجری برنامه از مازندران میزبان مهمانان بود، ۲ تن از مهمانان از تهران و یک نفر از قم در این ارتباط تصویری حضور یافت و احتمالا این مدل از اجرای «شیوه» از این پس هم ادامه پیدا کند.

عطیه موذن

