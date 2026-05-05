امام جمعه دیّر: شرایط معیشتی مناسب برای معلمان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی صبح سه شنبه در دیدار با جمعی از فرهنگیان به مناسبت هفته معلم، با تبیین جایگاه راهبردی نظام آموزشی اظهار کرد: در هر ساختار شغلی، نیروی انسانی عامل تعیینکننده و محوری است و از آنجا که آموزش و پرورش متولی تربیت این سرمایههاست، هرگونه هزینه در این حوزه، در واقع یک سرمایهگذاری کلان برای آینده کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش بیبدیل معلمان در شکلگیری شخصیت دانشآموزان تصریح کرد: در شرایطی که عوامل مختلفی شخصیت انسان را تحت تأثیر قرار میدهند، معلم قادر است با کنشگری فعال و ایفای نقش تربیتی اثرگذار، هجمههای فرهنگی را خنثی کرده و مسیر رشد فکری نسل جوان را هموار سازد.
حسینی با تأکید بر اهمیت حوزه امور تربیتی، خواستار برنامهریزی دقیقتر برای این بخش شد و افزود: همکاری هماهنگ مربیان، معلمان و معاونان پرورشی برای تربیت دانشآموزان در تراز نظام اسلامی و ارزشهای دینی، یک ضرورت است و فقدان معاون پرورشی در آموزش و پرورش شهرستان آسیبزا است.
تکریم و ارتقای جایگاه معلم
امام جمعه دیّر، تکریم و ارتقای جایگاه معلم را وظیفه مسئولان و آحاد جامعه دانست و بیان کرد: معرفی درست جایگاه معلم و نهادینه شدن فرهنگ احترام به آنان، نه تنها باعث افزایش انگیزه در معلمان میشود، بلکه سطح قدرشناسی دانشآموزان را نیز ارتقا میدهد.
وی تأکید کرد: دولتمردان و مجلس موظفند با فراهمسازی حداقلهای رفاهی و ایجاد معیشتی آبرومندانه برای معلمان، دغدغههای فکری آنان را رفع کنند تا این قشر با آرامش خاطر به امر خطیر تعلیم و تربیت بپردازند.
حسینی تأکید کرد: معلمان باید قدر و جایگاه خود را بدانند و باور داشته باشند که میتوانند در تربیت نسل آینده و شکلدهی به جامعه نقشی اثرگذار ایفا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه خودباوری در دانشآموزان اظهار داشت: معلمان باید دانشآموزانی خلاق، متعهد، وطندوست و پایبند به ارزشهای اسلامی تربیت کنند.
لزوم همکاری خانواده ها با مدارس
امام جمعه دیّر هدایت افراد را مصداق بارز احیاگری دانست و به معلمان توصیه کرد: با دانشآموزان رفاقت کنید، به آنان بها دهید و با ایجاد پیوند عاطفی و احترام متقابل، نسل نوجوان را به سوی ارزشهای اخلاقی سوق دهید.
وی در پایان، بر اهتمام جدی و همگانی برای تربیت نسل آینده تأکید کرد و از خانوادهها خواست تعامل و همکاری سازندهتری با مدارس و مجموعه آموزش و پرورش داشته باشند.
حسینی با اشاره به جایگاه استراتژیک تنگه هرمز گفت: این تنگه گلوگاه اقتصاد غرب است و امروز ایران اسلامی به عنوان قدرت چهارم جهان، از این ابزار برای بازپسگیری حقوق خود و درهمشکستن ابهت پوشالی آمریکا استفاده میکند.
وی افزود: تنگه هرمز صرفاً بحث اقتصادی نیست، بلکه نماد اقتدار جمهوری اسلامی در سطح جهانی است.
