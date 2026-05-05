بهانه کمبود ورق برای گرانی خودرو، قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله حبیب‌زاده در انتقاد به افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، گفت: ما نشست‌های متعددی را هم در کمیسیون صنایع و معادن، هم در وزارت صمت و هم سازمان توسعه صنایع ایران پیرامون بررسی این موضوع برگزار کردیم و مشکلات و دلایل خودروسازان و قطعه سازان برای این میزان افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعات حائز اهمیت در این حوزه نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده به واحدهای تولیدی و صنعتی است و این سوال را ایجاد می کند که چه میزان از این اعتبارات به خودروسازان تخصیص داده شده است؟

وی تصریح کرد: بر اساس آنچه خودروسازان ادعا می‌کنند با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند ضمن اینکه شرایط کنونی کشور هم اضطراری است بنابراین باید مشکلات تولید کنندگان و صنعتگران به طور ریشه‌ای بررسی و رفع شود تا دچار آسیب نشوند.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است چندین هزار نفر کارگر و نیروهای متخصص در بخش‌های مختلف زنجیره تامین خودرو فعالیت دارند که ستون فقرات حوزه صنعت کشور محسوب می‌شوند و چنانچه تنها شاهد ضرر و زیان واحدهای مرتبط با حوزه خودرو باشیم قطعاً به نیروهای شاغل در آنها آسیب جدی وارد می‌شود که یکی از آنها تعدیل نیرو است.

وی افزود: لازم است در این شرایط جنگی کشور برای برون رفت از این وضعیت معافیت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی و بیمه لحاظ و یک شرایط تنفس آزاد برای خودروسازان ایجاد شود تا نسبت به احیای بخش‌های مختلف زنجیره تامین اقدام کنند سپس در یک شرایط بهتری که تولید کنندگان بتوانند روی پای خود بایستند نسبت به اعمال مقررات سختگیرانه قبلی اقدام شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: البته بهانه نبود ورق فولاد نیز قابل قبول نیست چرا که طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم هنوز انبارهای واحدهای تولید فولاد انباشته از ورق است ضمن اینکه قرار است مجوز واردات نیز به آنها داده شود بنابراین هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون اهتمام مجلس، وزارت صمت و سایر مسئولان مربوطه بر رفع التهاب بازار خودرو و بازگشت قیمت‌ها به قبل است ضمن اینکه خودروسازان باید به تعهدات خود در تحویل به موقع خودروهایی که در گذشته ثبت نام کرده بودند، عمل کنند.