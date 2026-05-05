به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی (معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت)، ارزیابی گزارش ویژه دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز نشان می‌دهد با نزدیک شدن به فصل تابستان، حجم گاز در مخازن ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال گذشته رسیده است.

بر اساس این گزارش، انسداد تنگه هرمز به اختلال شدید در عرضه ال‌ان‌جی و فشار برای خرید گاز به‌منظور ذخیره‌سازی منجر شده است، به‌طوری‌ که قیمت‌های بالای کنونی گاز سبب شده انگیزه تجاری اختلاف قیمت گاز بین فصل زمستان و تابستان برای پر کردن ذخایر گاز اتحادیه اروپا در تابستان کم‌رنگ شود و ادامه این وضع، منطق اقتصادی ذخیره‌سازی گاز را در ابهام قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، افزایش مداوم قیمت ال‌ان‌جی آسیا نسبت به قیمت گاز در بازار اروپا می‌تواند ال‌ان‌جی صادراتی آمریکا را از اتحادیه اروپا دور کند.

هم‌اکنون قیمت‌های گاز به حدی در بازار آسیا افزایش یافته است که هزینه‌های حمل محموله‌ها به آسیا به جای اروپا را جبران می‌کند.

ذخیره‌سازی گاز از عوامل اصلی تأمین امنیت انرژی اتحادیه اروپا، به‌ویژه در طول فصل زمستان به‌منظور غلبه بر افزایش تقاضای گاز برای گرمایش است. بر این اساس برداشت گاز از مخازن ذخیره‌سازی تقریبا ۴۰ درصد از کل عرضه گاز طبیعی اتحادیه اروپا را در ماه پیک مصرف (ژانویه) تشکیل می‌دهد.

در سال ۲۰۲۵، بیش از ۴۵ درصد کل مصرف گاز اتحادیه اروپا از طریق واردات ال‌ان‌جی تأمین شد. آسیب‌پذیری اصلی در اتکای مداوم اتحادیه اروپا به بازار خرید ال‌ان‌جی نقدی برای تأمین نیازهای ذخیره‌سازی نیز نهفته است و این در حالی است که قراردادهای خرید نقدی و کوتاه‌مدت تقریباً نیمی از واردات ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ را تشکیل داد.

در این گزارش تأکید شده که انسداد تنگه هرمز هر دو منطقه آسیا و اروپا را مجبور می‌کند برای جایگزینی حجم ازدست‌رفته غرب آسیا، به دنبال خرید حجم محدود محموله‌های ال‌ان‌جی نقدی بازار باشند که اختلال شدید در عرضه، فشارها برای خرید ال‌ان‌جی به‌منظور ذخیره‌سازی گاز در اتحادیه اروپا را دچار چالش کرده است.

نکته قابل توجه اینکه مطابق قراردادهای نقدی انعطاف‌پذیر گاز ایالات متحده، فروشندگان اجازه دارند محموله‌ها را در بحبوحه تشدید رقابت قیمت‌های نقدی، به مناطق با قیمت بالاتر ارسال کنند. بر این‌ اساس رقابت بین اتحادیه اروپا و آسیا برای خرید محموله‌های نقدی ال‌ان‌جی در فصل تابستان (فصلی که عموماً قیمت‌ها کمتر از فصل زمستان است) برای پر کردن مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی این منطقه از بُعد اقتصادی چندان مقرون‌به‌صرفه نیست.

ادامه تنش و جنگ در غرب آسیا، بازارهای گاز جهان را به‌شدت متأثر کرده است. قطر به‌عنوان سومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی جهان، در نتیجه آسیب به تأسیسات تولید ال‌ان‌جی و اختلال در مسیر دریایی تنگه هرمز، قادر به اجرای تعهدات خود در قبال بازارهای مصرف نیست، از این رو رقابت بر سر خرید محموله‌های نقدی (تک‌محموله) جایگزین قطر و امارات، به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مارس ۲۰۲۶، میانگین قیمت‌های گاز در بازار «تی‌تی‌اف» اروپا با ۵۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۷.۸ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید، در حالی که قیمت‌های محموله‌های نقدی بازار شمال شرقی آسیا با ۹۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، رقم ۲۰.۹ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو را تجربه کرد که این قیمت بر روند ذخیره‌سازی گاز نیز تأثیر گذاشته است.

با وجود نزدیک شدن به فصل تابستان در اتحادیه اروپا شاهد پایین‌ترین سطح ذخیره‌سازی گاز هستیم، این در حالی است که افزایش امنیت انرژی اتحادیه اروپا مستلزم آن است که این منطقه قراردادهای بلندمدت را در اولویت قرار دهد و منابع تأمین گاز خود را متنوع سازد تا از آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های عرضه خارجی و بی‌ثباتی قیمت جلوگیری کند.