به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای صهیونیستی «گلوبز» در گزارشی نوشت: هزینه زندگی در اسرائیل(سرزمین های اشغالی) به‌طور قابل‌توجهی از کشورهای ثروتمند اروپایی بیشتر شده است. بر اساس مطالعه مؤسسه آرون، سبد متوسط کالا و خدمات در این منطقه حدود ۲۱ درصد گران‌تر از کشورهایی مانند اتریش، هلند و سوئد است و در مقایسه با کشورهایی با درآمد پایین‌تر مانند یونان و اسپانیا، این اختلاف به ۶۸ درصد می‌رسد. این وضعیت باعث کاهش حدود ۱۴ درصدی سطح رفاه و حتی افزایش تمایل به مهاجرت شده است.

گلوبز درباره علل گرانی در سرزمین های اشغالی نوشت: دو عامل اصلی این گرانی، مسکن و مواد غذایی هستند. هزینه مسکن در اسرائیل نسبت به کشورهای ثروتمند ۲۶ درصد و نسبت به کشورهای ارزان‌تر تا ۸۵ درصد بالاتر است. همچنین قیمت مواد غذایی به ویژه لبنیات به شدت افزایش یافته است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و محدود شدن تردد در تنگه هرمز موجب افزایش هزینه های زندگی در بیشتر نقاط جهان شده است. کابینه رژیم اشغالگر نیز در نتیجه این جنگ با کسری بودجه شدید مواجه شده و پیش بینی ها حاکی از افزایش بیشتر تورم در سرزمین های اشغالی است.