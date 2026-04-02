کاهش واردات گاز ال ان جی کشورهای آسیایی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، واردات اسفند ماه کشورهای آسیایی به ۲۰.۶ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸.۶ درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش واردات گاز طبیعی مایع مربوط به پاکستان از زمان آغاز خرید انرژی از قطر بود.

محموله‌های گاز طبیعی مایع به این کشور ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد کاهش یافت. هند و چین نیز واردات خود را به میزان قابل توجهی کاهش دادند و هر دو شاهد کاهش حدود ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته بودند.

آسیا بزرگترین بازار گاز طبیعی مایع است

آسیا همچنین مقصد تا ۹۰ درصد از گاز طبیعی مایع قطر و امارات است. با تعطیلی مجتمع گاز طبیعی مایع راس لفان قطر و اختلال در آمدو شد تنگه هرمز، آسیا با مشکلات زیادی در تامین انرژی روبه‌رو است و این مشکلات طولانی خواهد شد.

برای کاهش این ضربه، واردکنندگان انرژی آسیایی به منابع جایگزین گاز مایع روی آوردند، اما با مختل شدن چندین نیروگاه عظیم تولید گاز طبیعی مایع استرالیا در طوفان اخیر، گزینه‌های تامین‌کنندگان به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

برخی به گاز طبیعی مایع ایالات متحده روی آورده‌اند و محموله‌هایی را که در ابتدا به مقصد اروپا بودند، خریداری می‌کنند. طبق اطلاعات ارائه‌دهندگان ردیابی محموله، تاکنون از اسفندماه، تقریبا ۱۲ کشتی حمل گاز طبیعی مایع از اروپا به آسیا تغییر مسیر داده‌اند. برخی دیگر، از جمله بنگلادش، هند، چین و ژاپن، به زغال سنگ روی آورده‌اند. در واقع، آسیا به طور کلی در حال افزایش تولید برق از زغال سنگ است. اگرچه قیمت زغال سنگ از زمان شروع جنگ ۱۷ درصد افزایش یافته است، اما این افزایش در مقایسه با جهش ۷۰ درصدی قیمت گاز طبیعی مایع در بازار نقدی آسیا ناچیز است.

بلومبرگ اینتلیجنس پیش‌بینی کرده است که قیمت گاز طبیعی مایع آسیا می‌تواند به دلیل رقابت سخت‌تر برای مقدار محدودی از عرضه، ۵۰ درصد افزایش یابد.