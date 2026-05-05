دعوت دو سانداکار هرمزگانی به اردوی تیم ملی ووشو

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید تمرینات تیم ملی ووشو بزرگسالان کشورمان در حالی دنبال میشود که نام دو ورزشکار برجسته استان هرمزگان در لیست دعوتشدگان به بخش ساندا به چشم میخورد.
«امیر پدیده» در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم و «عیسی آرسیون» در وزن منفی ۶۵ کیلوگرم، دو ملیپوش هرمزگانی هستند که این روزها در کنار سایر ملیپوشان در اردوی آمادهسازی به سر میبرند.
تیم ملی ووشو ایران در دو بخش تالو و ساندا، خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آماده میکند؛ رقابتهایی که قرار است اواخر مردادماه سال جاری به میزبانی کشور چین برگزار شود.
این دو ورزشکار باانگیزه هرمزگانی امیدوارند با نمایش توانمندیها و جلب نظر کادر فنی در جریان اردوهای انتخابی، مجوز نهایی حضور در ترکیب اصلی تیم ملی را کسب کرده و به عنوان نمایندگان ایران در این رویداد معتبر آسیایی به میدان بروند.
