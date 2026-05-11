شهسواری: اقتدار امروز ایران اسلامی ثمره مکتب رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهسواری شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم بیجار، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: آنچه امروز به عنوان اقتدار، عزت و امنیت در جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم، نتیجه مستقیم مکتب رهبر شهید و فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: اگر روحیه مقاومت، ایستادگی و فداکاری شهدا در مسیر انقلاب اسلامی وجود نداشت، امروز نه تنها ملت ایران بلکه بسیاری از ملت‌های منطقه نیز از چنین جایگاه عزتمندانه‌ای برخوردار نبودند و شرایط متفاوتی بر منطقه حاکم بود.

نقش مکتب رهبر شهید در اقتدار منطقه‌ای ایران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه دستاوردهای امروز کشور حاصل یک مسیر تاریخی و فکری است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در جایگاهی قرار دارد که قدرت‌های جهانی ناچار به پذیرش نقش و تأثیرگذاری آن در معادلات منطقه‌ای هستند و این امر بدون تکیه بر مکتب رهبر شهید امکان‌پذیر نبود.

شهسواری ادامه داد: ملت ایران باید قدردان این مسیر روشن باشد؛ مسیری که با خون شهدا و هدایت رهبر شهید ترسیم شد و توانست کشور را از وابستگی و سلطه بیگانگان به استقلال و اقتدار برساند.

وی تأکید کرد: این مسیر تاریخی نه‌تنها یک تجربه سیاسی، بلکه یک الگوی فرهنگی و ارزشی برای نسل‌های آینده است که باید با دقت و آگاهی حفظ و تقویت شود.

ضرورت حفظ وحدت و استمرار راه شهدا

شهسواری با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: ادامه مسیر رهبر شهید و شهدا در گرو وحدت، همدلی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است و این مسیر همچنان در بطن جامعه جریان دارد و متوقف نخواهد شد.

وی افزود: هرجا ملت ایران در سایه وحدت و تبعیت از ارزش‌های انقلاب حرکت کرده، توانسته در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کند و دستاوردهای مهمی را رقم بزند.

پیام جهانی مقاومت ملت ایران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بازتاب جهانی مقاومت ملت ایران اظهار کرد: امروز پیام عزت و مقاومت ملت ایران فراتر از مرزها شنیده می‌شود و بسیاری از ملت‌ها و جریان‌های آزادی‌خواه جهان، این مسیر را به عنوان الگویی الهام‌بخش دنبال می‌کنند.

وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در نقطه‌ای از اقتدار قرار دارد که ریشه در ایمان، ایثار و ایستادگی مردم دارد و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.