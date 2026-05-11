حسنی خونسار: حضور در تجمعات مردمی فرصتی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری تجمعات شبانه مردمی در میدان آزادی سنندج، غرفه فرهنگی کتابخانههای عمومی استان کردستان با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی میزبان شهروندان بود.
در همین رابطه، معصومه حسنی خونسار شامگاه دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر در حاشیه برپایی این غرفه اظهار کرد: حضور کتابخانههای عمومی در تجمعات مردمی با هدف نزدیکتر شدن خدمات فرهنگی به مردم و معرفی ظرفیتهای کتابخانهای استان انجام میشود.
وی افزود: تلاش کردهایم در هفتاد و دومین شب از تجمعات میدان آزادی، با برپایی غرفه فرهنگی، مجموعهای از خدمات کتابخانهای شامل معرفی کتاب، اطلاعرسانی برنامههای فرهنگی، مشاوره عضویت و پاسخگویی مستقیم به شهروندان را ارائه دهیم.
ارائه خدمات فرهنگی در فضای عمومی
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان ادامه داد: یکی از اهداف مهم این حضور، تقویت ارتباط مستقیم با مردم و ترویج فرهنگ مطالعه در بسترهای اجتماعی و عمومی است و این امر میتواند نقش مؤثری در افزایش سرانه مطالعه داشته باشد.
وی با اشاره به برپایی میز خدمت در این غرفه گفت: در این بخش تلاش شد تا به سوالات شهروندان درباره عضویت، خدمات کتابخانهای و برنامههای فرهنگی بهصورت مستقیم پاسخ داده شود.
برنامههای ویژه برای کودکان و خانوادهها
حسنی خونسار همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی ویژه کودکان خبر داد و اظهار کرد: برگزاری مسابقه نقاشی و رنگآمیزی، نگارش دلنوشته، اهدای بادکنک و توزیع جوایز فرهنگی از جمله برنامههایی بود که با استقبال خوب خانوادهها همراه شد.
وی افزود: هدف از این برنامهها ایجاد فضای شاد، آموزنده و فرهنگی برای کودکان و خانوادهها در کنار سایر فعالیتهای اجتماعی است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان در پایان تأکید کرد: کتابخانههای عمومی تنها مراکز امانت کتاب نیستند، بلکه میتوانند در دل جامعه و در رویدادهای مردمی نقش فعال و اثرگذار فرهنگی ایفا کنند.
