ثبت روز مختومقلی، نماد همدلی اقوام ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم آقارکاکلی شامگاه دوشنبه در آیین گرامیداشت زادروز مختومقلی فراغی، این رویداد را نمادی از همدلی و مشارکت همه اقوام ایران اسلامی دانست و اظهار کرد: ثبت ۲۱ اردیبهشت بهعنوان روز بزرگداشت مختومقلی، نتیجه سالها پیگیری و تلاش مستمر فعالان فرهنگی و همراهی مسئولان در سطوح مختلف است.
وی با اشاره به اهمیت این شاعر و عارف برجسته ترکمن افزود: مختومقلی فراغی شخصیتی جهانی است که اشعار وی سرشار از مفاهیم عرفانی، اخلاقی و حماسی بوده و امروز در میان ملتهای مختلف مورد توجه قرار دارد.
نماینده گنبدکاووس با بیان اینکه فرهنگ و تمدن ایران بر پایه تنوع اقوام شکل گرفته است، گفت: اگر تاریخ، فرهنگ و زبانهای بومی خود را حفظ نکنیم، آیندهای برای انتقال این هویت به نسلهای بعد نخواهیم داشت.
آقارکاکلی ادامه داد: آنچه امروز در گنبدکاووس بهعنوان نماد وحدت دیده میشود، حاصل همزیستی مسالمتآمیز اقوام مختلف است که در کنار یکدیگر برای پاسداشت مفاخر فرهنگی تلاش میکنند.
وی با اشاره به روند ثبت این روز در تقویم رسمی کشور گفت: در این مسیر، تعامل مؤثر میان مجلس، دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و با پیگیریهای انجامشده، این مطالبه فرهنگی به نتیجه رسید.
نماینده مردم گنبدکاووسدر مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاشهای فعالان فرهنگی، هنرمندان و خانوادههایی که در حفظ و انتقال میراث فرهنگی نقش داشتهاند، قدردانی کرد و افزود: هر فردی که در ترویج فرهنگ، زبان و هنر بومی نقش داشته، در این دستاورد سهیم است.
آقارکاکلی با تأکید بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ بومی خاطرنشان کرد: باید با بهرهگیری از ظرفیت نسل جوان و ابزارهای نوین، مفاخر بزرگی چون مختومقلی فراغی را بیش از پیش به جهان معرفی کنیم تا این میراث ارزشمند ماندگار بماند.
