دستگیری پزشک قلابی با ۷۶ میلیارد ریال بدهی در شهرستان کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی افزود: پزشک قلابی با سوءاستفاده از مهر پزشکان واقعی و جعل هویت، اقدام به جلب اعتماد مردم و انجام خدمات پزشکی غیرقانونی در شهر دهدشت و روستاهای اطراف می‌کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های موثق دریافتی، این متهم قصد داشت برای انتقال برخی اسناد و اموال به نام یکی از نزدیکان خود به یک دفترخانه اسناد رسمی در دهدشت مراجعه کند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه ادامه داد: با تأیید صحت اطلاعات، مأموران امنیت عمومی شهرستان به صورت نامحسوس در محل مورد نظر مستقر شدند و تحرکات افراد را تحت نظر گرفتند.

وی بیان کرد: در جریان این عملیات مشاهده شد دو نفر با ظاهری متفاوت وارد دفترخانه شدند که در بررسی‌های بیشتر مشخص شد یکی از آنان همان متهم تحت تعقیب است که با تغییر چهره قصد مخفی کردن هویت خود را دارد.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: مأموران پس از شناسایی متهم و در زمان ارائه مدارک به دفترخانه، وارد عمل شده و وی را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی بدنی از متهم مشخص شد وی برای فریب مأموران از گریم شامل سبیل مصنوعی، خال صورت و کلاه‌گیس استفاده کرده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه بیان کرد: این فرد دارای سوابق متعدد کیفری و حقوقی در سطح استان است و در نتیجه فعالیت‌های غیرمجاز پزشکی و کلاهبرداری از شهروندان، به پرداخت ۷۶ میلیارد ریال بدهی مالی محکوم شده است.

وی گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای ادامه روند قانونی و اجرای محکومیت‌های خود به زندان مرکزی دهدشت منتقل شد.