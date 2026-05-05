  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

جوان اهوازی به ۳ نفر جان دوباره بخشید

جوان اهوازی به ۳ نفر جان دوباره بخشید

اهواز ـ مسئول مرکز فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اهدای اعضای جوان اهوازی که به دلیل حادثه مرگ مغزی شده بود به سه نفر زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر عباس چنانه بیان کرد: اعضای یک پسرجوان ۱۸ ساله اهل اهواز که به علت وقوع یک حادثه دچار مرگ مغزی شد بود با رضایت خانواده وی به سه نفر پیوند داده شد.

وی افزود: گیرندگان کلیه شامل یک بانوی ۲۲ ساله اهل عبدالخان و یک بانوی ۵۱ ساله اهل اهواز بودند.

چنانه ادامه داد: کبد فرد مرگ مغزی برای پیوند به فرد نیازمند به شیراز ارسال شد.

به گفته چنانه از ابتدای امسال تا کنون ۹ عمل پیوند عضو در بیمارستان گلستان اهواز با موفقیت صورت گرفته که نشان دهنده تقویت نهادینگی اهدای عضو در جامعه و ایثار و فداکاری مردم است.

کد مطلب 6820707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها