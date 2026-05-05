به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، «لیزا اوسترین» پروفسور اپتومتری و «بارشا لال» گزارش داده اند حتی یک قطره با دوز پایین آتروپین (۰.۰۱ تا ۰.۱ درصد) در چشم می تواند تغییرات واضحی در اندازه مردمک و مشکل نزدیک بینی به مدت ۲۴ ساعت، ایجاد کند. مهم تر آنکه محققان متوجه شدند این قطره هیچ تغییر ساختاری کوتاه مدتی روی چشم ندارد و فقط تغییراتی موقت در جریان خون داخل شبکیه چشم ایجاد می کند.

غلظت پایین آتروپین به طور گسترده برای کند کردن روند نزدیک بینی در کودکان به کار می رود اما تاثیرات کوتاه مدت آن روی شبکیه و مشمیه(لایه ای از چشم بین شبکیه و صلبیه) به طور کامل درک نشده است. تحقیق جدید تاثیرات کوتاه مدت طیفی از غلظت های پایین آتروپین در «طول چشم»، رگ های خونی در شبکیه و ضخامت شبکیه و مشمیه نشان داده است. طول چشم اصطلاحی در چشم پزشکی است که به فاصله بین قرنیه تا شبکیه گفته می شود.

این سنجش ها اهمیت زیادی دارند زیرا طول چشم با نزدیک بینی رابطه دارد.

اوسترین در این باره می گوید: یافته های پژوهش نشان می دهند یک دوز آتروپین محور طولی یا ضخامت شبکیه یا مشمیه را طی ۲۴ ساعت تغییر نمی دهد اما ممکن است با توجه به مدت زمان، روی پرفیوژن شبکیه تاثیر بگذارد.