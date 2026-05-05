کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی در کشورهای غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پیر واندریه یکی از فرماندهان نیروهای ناتو هشدار داد، کشورهای غربی همانند اوکراین از کمبود شدید موشکهای سامانه های پدافند هوایی رنج میبرند.
وی اضافه کرد، غرب با همان چالشهایی روبرو است که اوکراین در مورد موشکها رو به رو بود؛ سرعت ناکافی تولید و ذخایر محدود.
واندریه بیان کرد، راه حل این مسئله تنها در افزایش ظرفیت تولید نیست بلکه میتوان با تغییر رویکرد در مقابله با تهدیدات به آن دست یافت. مثلا از پهپادهای رهگیر تخصصی برای نابودی پهپادهای متخاصم استفاده کرد.
به تازگی نیز لهستان از تحویل سامانههای موشکی پاتریوت به آمریکا امتناع کرده است. نشریه پولیتیکو نیز نوشته بود، کشورهای غربی ذخایر کافی مربوط به سیستمهای پدافند هوایی برای تأمین اوکراین ندارند.
