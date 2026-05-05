اعلام آمادگی لهستان برای پذیرش نظامیان آمریکایی خارج شده از آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت دفاع ملی لهستان در مصاحبه با ریانووستی گفت: این کشور حاضر است که بخشی از هزینههای مربوط به استقرار نیروهای آمریکایی که احتمال دارد پنتاگون آنها را از خاک آلمان خارج کند، برعهده بگیرد.
سخنگوی وزارت دفاع لهستان تأکید کرد که این اقدام در راستای امنیت منطقهای بوده و موجب تقویت همکاری راهبردی بین ورشو و واشنگتن خواهد شد.
پیشتر شبکه «سیبیاس نیوز» اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال برنامهریزی برای خارج کردن ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمان است.
مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت میگیرد.
