ترامپ: ناتو در جنگ با چین کنار ما نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در اظهاراتی جدید با اشاره به عدم همراهی متحدان غربی اش در جنگ احتمالی واشنگتن و پکن اظهار کرد: اگر برخورد بزرگی میان آمریکا و چین رخ دهد، گمان نمیکنم که متحدان ما در ناتو در کنار ما بایستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جنگ اوکراین پرداخت و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور را شخصی «حیلهگر» خواند.
ترامپ با تأکید بر لزوم دستیابی به یک حلوفصل سیاسی در موضوع اوکراین گفت: ما به دنبال دستیابی به توافق و راه حل در اوکراین هستیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد که اوکراین تنها به لطف تسلیحاتی که «ما به ناتو میفروشیم به جنگ ادامه میدهد»، در حالی که واقعیت میدانی نشان میدهد «اوکراین در حال از دست دادن اراضی خود است.»
رئیسجمهوری آمریکا در حالی که همچنان در باتلاق تنگه هرمز با ایران گیر افتاده است، به احتمالات نظامی پس از تنش با تهران اشاره کرد و مدعی شد: ممکن است پس از ایران، ناو هواپیمابر "آبراهام لینکلن" را به سواحل کوبا اعزام کنیم.
