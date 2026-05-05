۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۳۶

ترامپ: ناتو در جنگ با چین کنار ما نخواهد بود

رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی جنجالی ضمن ابراز تردید نسبت به حمایت متحدان غربی در نبرد احتمالی با چین، از رویکرد اوکراین در قبال جنگ انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در اظهاراتی جدید با اشاره به عدم همراهی متحدان غربی اش در جنگ احتمالی واشنگتن و پکن اظهار کرد: اگر برخورد بزرگی میان آمریکا و چین رخ دهد، گمان نمی‌کنم که متحدان ما در ناتو در کنار ما بایستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جنگ اوکراین پرداخت و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور را شخصی «حیله‌گر» خواند.

ترامپ با تأکید بر لزوم دستیابی به یک حل‌وفصل سیاسی در موضوع اوکراین گفت: ما به دنبال دستیابی به توافق و راه حل در اوکراین هستیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اوکراین تنها به لطف تسلیحاتی که «ما به ناتو می‌فروشیم به جنگ ادامه می‌دهد»، در حالی که واقعیت میدانی نشان می‌دهد «اوکراین در حال از دست دادن اراضی خود است.»

رئیس‌جمهوری آمریکا در حالی که همچنان در باتلاق تنگه هرمز با ایران گیر افتاده است، به احتمالات نظامی پس از تنش با تهران اشاره کرد و مدعی شد: ممکن است پس از ایران، ناو هواپیمابر "آبراهام لینکلن" را به سواحل کوبا اعزام کنیم.

    • IR ۰۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      اذعان بر وجود شركت هاي خصوصي چون ايلان ماسك كه بزرگترين صنعت هاي بروز دنيا را در اختيار دارن بر كسي پوشيده نيست و احتمال رونق اقتصادي واقعيتي است با سراته ايجاد شود درياي بالتيك نباشد صحراي تگزاس فقط ميزان آلودگي صنعتي بايد كاهش چشمگيري پيدا كند
    • ایرانی IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      لعنت به توترامپ.لعنت به آمریکا.که هزاران نفر انسان به خاطر سیاستهای جنگ طلبانه امریکاواسراییل آواره وگرسنه وبدبخت شدند.ولی باما دیگه نمیتونی این کاررابکنی.ماتااخرش می ریم.ترامپ عوضی.ازموده راازمودن خطاست.ماایران هستیم.ماادمایی هستیم که دراوج سختی موشک ساختیم داروتولیدکردیم .ماادمای سرسختی هستیم .اگربمیریم وکشته شویم هم پیروزیم.فکرتسلیم ایران ومردم ایران راازسرت بیرون کن.
    • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      پروردگارا به آبرو وعزت وعظمت خاندان ماک ومطهر ومنور ومعطرمحمد وال محمد قسم این جرثومه فساد نمادتکبر واستکبار طلبی وزورگویی این فرعون زمین که به دنبال علاء فی الارض هست مانند فرعون نیست ونابود کن
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      ترامپ بی شعور بی عقل دیوانه ای است که متاسفانه عده ای از شهروندان امریکایی نتوانستند این جانور دو پای انسان صورت دیوسیرت را درست بشناسند به او رای دادند رئیس جمهور امریکایش کردند این در حالی است که در واقعیت این جانور جاهل بیسواد خل هیچ چیزی از مدیریت سیاست اقتصاد روابط اجتماعی انسانی جهانی کشورداری امثالهم نمیداند . صهیونیستها از نقاط ضعف فراوانش بهره برده در دام جنگ با ایران انداختند مرگ بر امریکا

