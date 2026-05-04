۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

روسیه: رزمایش‌ها نزدیک مرزهای روسیه افزایش قابل توجهی داشته‌اند

شورای امنیت روسیه در بیانیه ای درباره افزایش قابل توجه رزمایش‌ ها نزدیک مرزهای این کشور پس از پیوستن فنلاند به ناتو، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، شورای امنیت روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با پیوستن فنلاند به ناتو، رزمایش‌ ها نزدیک مرزهای روسیه افزایش قابل توجهی یافته است.

در بیانیه صادره از سوی شورای امنیت روسیه در این خصوص آمده است: در پی پیوستن فنلاند به ناتو، مقیاس رزمایش‌ ها در خاک این کشور، از جمله در نزدیکی مرز روسیه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

بیانیه شورای امنیت روسیه با اشاره به اعلام هلسینکی مبنی بر انجام رزمایش‌ های مختلف در این کشور طی ماه جاری، اضافه کرد: مواضع رزمی و استحکامات پس از اتمام رزمایش‌ ها در جای خود باقی خواهند ماند و این موضوع برای مسکو قابل قبول نیست.

