به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، شورای امنیت روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با پیوستن فنلاند به ناتو، رزمایش‌ ها نزدیک مرزهای روسیه افزایش قابل توجهی یافته است.

بیانیه شورای امنیت روسیه با اشاره به اعلام هلسینکی مبنی بر انجام رزمایش‌ های مختلف در این کشور طی ماه جاری، اضافه کرد: مواضع رزمی و استحکامات پس از اتمام رزمایش‌ ها در جای خود باقی خواهند ماند و این موضوع برای مسکو قابل قبول نیست.