به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، بانک اچاسبیسی اعلام کرد سود سهماهه نخست سال جاری میلادی این بانک انگلیسی به دلیل ثبت هزینههای سنگین ناشی از تقلب اعتباری در این کشور کاهش یافته است.
این بانک اعلام کرد ۴۰۰ میلیون دلار زیان ناشی از مشکلی در بخش «اوراق بهادارسازی» در واحد بانکداری شرکتی و نهادی خود ثبت کرده است.
اوراق بهادارسازی فرایندی است که در آن بانکها وامها یا سایر مطالبات مالی را تجمیع میکنند و آنها را به اوراق مالی قابل معامله در بازار تبدیل میکنند. به این ترتیب، جریان بازپرداخت این وامها در قالب یک دارایی مالی قابل خرید و فروش در بازار سرمایه عرضه میشود.
این زیان به وامهایی مربوط میشود که ابتدا به یک شرکت سرمایهگذاری خصوصی اعطا شده بود و سپس وارد شبکهای از وامهای بازار «اعتبار خصوصی» شدهاند؛ بازاری که در آن وامدهی خارج از بانکهای سنتی و با شفافیت کمتر انجام میشود.
در پی این اتفاق، مجموع زیانهای اعتباری اچاسبیسی در سهماهه نخست سال به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است.
این بانک همچنین ۳۰۰ میلیون دلار را به عنوان ذخیره احتیاطی برای پوشش «افزایش عدم قطعیت» و وخامت چشمانداز اقتصاد جهانی ناشی از درگیریهای خاورمیانه کنار گذاشته است.
اچاسبیسی تأکید کرد این فضای مبهم و پرریسک به صورت مستقیم با تنشها و درگیریهای خاورمیانه مرتبط است.
در مجموع، سود پیش از مالیات این بانک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته و به ۹.۴ میلیارد دلار رسیده است.
این بانک دلیل افت سود را افزایش زیانهای اعتباری، هزینههای خاص و رشد هزینههای عملیاتی عنوان کرده است.
با وجود این فشارها، اچاسبیسی اعلام کرده است که همچنان به اهداف مالی خود پایبند است و در شرایط پرنوسان اقتصاد جهانی، از موقعیت مناسبی برای مدیریت ریسکها برخوردار است.
