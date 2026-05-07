فالوده شیرازی؛ طعمی که به هویت این شهر گره خورده است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شیراز شهری است که هر گوشه‌ اش بوی تاریخ، شعر و طعم زندگی می‌دهد و وقتی نامش می‌آید، ناخودآگاه حافظ و سعدی، باغ‌های نارنج، عطر بهارنارنج و هوای خنک کوچه‌باغ‌های آن در ذهن جان می‌گیرد.

روز شیراز، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای برگشتن به ریشه‌های یک شهر، برای مزه کردن دوباره هویت.

در میان همه روایت‌ها، شاید هیچ چیز مثل یک کاسه فالوده نتواند این هویت را به زبان ساده و شیرین بیان کند.

طعمی که از دل تابستان‌های داغ جنوب برخاسته و به خنکای خاطره‌ها پیوند خورده است.

دسر سنتی و خنک شیرازی که سال‌هاست از کارگاه‌های کوچک و مغازه‌های قدیمی تا سفره‌های مهمانی‌ها، راه خودش را باز کرده و به یکی از شناسه‌های فرهنگی شیراز است.

فالوده شیراز بخشی از حافظه جمعی مردمی است که گرمای تابستان را با رشته‌های یخ‌ زده و شربت‌های شیرین به خاطره‌ای خوش تبدیل کرده‌اند.

فالوده شیرازی فقط یک دسر خنک نیست؛ بخشی از هویت شهری است که یاد گرفته حتی گرمای زندگی را هم با شیرینی و خنکی پاسخ دهد.

کارشناسان حوزه فرهنگ و گردشگری نیز معتقدند فالوده شیرازی در کنار سایر عناصر فرهنگی، به‌عنوان یکی از نمادهای ملموس هویت این شهر شناخته می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در معرفی شیراز به گردشگران ایفا کند.

جایی که یخ جان می‌گیرد

داخل مغازه‌ای قدیمی در قلب شیراز، صدای یکنواخت دستگاهی فلزی به گوش می‌رسد؛ بخار سرد در فضا پیچیده و بوی خوش گلاب با هوای خنک ترکیب شده است.

پشت دستگاه «استاد رضا جوانی» مردی که بیش از سه دهه از عمرش را با فالوده سازی گذرانده ، ایستاده است.

این فالوده‌کار قدیمی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه فعالیت خود گفت: تولید فالوده در گذشته به‌صورت کاملاً دستی انجام می‌شد و تهیه یخ و آماده‌سازی نشاسته فرآیندی زمان‌بر و دشوار بود.

وی ادامه داد: امروزه اگرچه دستگاه‌های جدید بخشی از کار را تسهیل کرده‌اند، اما اصول اصلی تولید فالوده تغییر نکرده و همچنان دقت در پخت نشاسته و فرآیند یخ‌زدایی، مهم‌ترین عامل در کیفیت نهایی محصول است.

از نشاسته تا رشته‌های یخی؛ راز یک دسر قدیمی

این فالوده‌کار شیرازی با تأکید بر ویژگی‌های منحصربه‌فرد فالوده این شهر افزود: استفاده از گلاب، آب‌لیمو و به‌ویژه عرق بهارنارنج، از مهم‌ترین عوامل تمایز فالوده شیرازی نسبت به نمونه‌های مشابه در سایر شهرها است.

به گفته وی، ترکیب این مواد معطر با بافت یخی و رشته‌ای فالوده، طعمی خاص ایجاد می‌کند که مورد استقبال شهروندان و گردشگران قرار گرفته است.

شیراز بدون فالوده!

این فالوده کار شیرازی با اشاره به جایگاه این دسر در میان مردم شیراز گفت: فالوده برای مردم شیراز صرفاً یک خوراکی نیست، بلکه بخشی از عادت‌های روزمره و خاطرات جمعی آن‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: بسیاری از مشتریان از سال‌ها قبل با این محصول آشنا هستند و حتی نسل جدید خانواده‌ها نیز به مصرف فالوده علاقه نشان می‌دهند که این موضوع بیانگر تداوم این سنت در میان مردم است.