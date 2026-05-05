به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی در پیامی به مناسبت ۱۵ اردیبهشت ماه روز شیراز ضمن تبریک این روز به مردم شهر شیراز تاکید کرد: این روز فرصتی برای ادای احترام به شکوه این دیار و جایگاه ماندگار آن در قلب ایران است.

متن پیام شهردار شیراز به این شرح است:

به نام خدا

خیال در همه عالَم برفت و بازآمد

که از حضور تو خوش‌تر ندید جایی را

آفتاب صبح پانزده اردیبهشت هر سال، به وقت شیراز طلوع می‌کند و شهر آن‌چنان غرق در شکوفه و گل می‌شود که گویی بهشتی مجسم، بر زمین نازل شده. شهری غالیه‌آسا و عطرانگیز به بوی بهارهای نارنج و شکوفه‌های بی‌شمار بیدمشک و روایح سحرانگیز یاس‌های شرقی که گویی زیبایی‌اش هرگز به انتها نمی‌رسد. شیراز، دردانه بهار است و نازپرورده ایران.

بعضی شهرها، در خود حصاری جادویی دارند. افسون می‌کنند. سرایتی عمومی دارند. روح انسان را تسخیر می‌کنند. آدمی، دچارشان می‌شود. در جان و روح رخنه می‌کنند، آن‌چنان که اگر کسی به چنین شهری پا می‌گذارد، دیگر همانی نخواهد بود که پیش از آن بوده و بخشی از وجودش را در آن شهر جا گذاشته؛ شیراز چنین شهری است.

شهری که برای دوستداران و شیفتگانش، حکم هوا و نفس را دارد. خاکش دامنگیر است و هوایش افسونگر. آدم‌ها می‌آیند و روحشان را در آن‌جا می‌گذارند و فکر شیراز، لحظه‌ای رهایشان نمی‌کند. شیراز کعبه‌العاشقین است. معیار تمام زیبایی‌هاست که این‌چنین باوقار و شکوهمند در پردیسی زمینی جای گرفته و گنجانده شده است.

بسیار مفتخریم که در زمره مردمان پیشانی‌بلندی بوده‌ایم که فرصت زیستن در شهری را یافته‌ایم که نگین زمردین تمدن، فرهنگ و ادب ایران است، شهری به تمامی برگزیده و برخوردار از تمام زیبایی‌ها و ظرافت‌های عالَم. شهر مشاهیر و مفاخری که در او زاده شده یا به آن آرام گرفته‌اند، شهر دو پادشاه گنجیده در یک اقلیم، خواجه اهل راز و سعدی شیراز، زادگاه ملاصدرا و روزبهان و سیبویه و شیخ‌المشایخ، عبدالله خفیف و پناه امن خواجوی کرمان و شهر شکوهمند زندیه، زادگاه قطب‌الدین و شوریده شیرازی و وصال، نمازی و دوران، مهد فلسفه و زیبایی‌شناسی و فرهنگ و هنر و ادب و نجابت و آراستگی و اعتدال.

شیراز تجلی‌گاه مذهب است، شهر سلوک است و میعادگاه عرفان و دلدادگی. شهر گلدسته‌های آسمان‌بوس و گنبدهای لاجورد و کاشی‌های پرنیانی. شهر شاهچراغ است و امام‌زادگان و نظرکردگان. شهری که خاکش نسبت قریبی با عرش الهی دارد.

شیراز، گوهری است به گذر زمان جلایافته و کهربایی است به کیمیای جان دریافته. شیراز خیال مجسم است، موسیقی مکرر است و شهد شکرین شیرین‌کام. جایی که واژه‌ها جان می‌گیرند، روح تازه می‌شود، احساس و زیبایی دیگرگون می‌شود و آدمی درمی‌یابد که زیبایی مگر چه می‌تواند باشد جز این.

اینجانب، با نهایت احترام و عشق، روز شیراز، این یادگار جاودانه تاریخ و فرهنگ و زیبایی را گرامی می‌دارم؛ روزی که بهانه‌ای است برای تعظیم در برابر شکوه تاریخی و معنوی شهری که جان ایران در آن می‌تپد.

شادی و شکوه این روز را به مردم نجیب و شریف شیراز تقدیم می‌کنم و به همه دوستدارانش این روز مبارک را تبریک می‌گویم و از درگاه پروردگار متعال، خواهانم که همواره و همیشه سایه آرامش، برکت، شادی، عزت و دوام را بر آستان این شهر مقدس و مردمانش گسترده و پردوام بدارد.

باشد که نام شیراز، این گوهر جاودان، همواره بر تارک ایران و قلب ایرانیان بدرخشد و یادش تا ابد، جان وطن را تازه نگاه دارد.