خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: شیراز، شهر راز و نیاز، شهر عطر بهارنارنج و غزل‌های عاشقانه، همواره در حافظه تاریخی ایران، به‌عنوان مهد فرهنگ، ادب و هنر شناخته شده است؛ شهری که نامش با بزرگان شعر و اندیشه گره خورده و آوازه‌اش مرزهای جغرافیا را درنوردیده است.

اما در کنار این پیشینه درخشان فرهنگی، شیراز چهره‌ای دیگر نیز دارد؛ چهره‌ای آمیخته با ایثار، مقاومت و شهادت.

در روزگار معاصر، این شهر نه‌تنها خاستگاه اندیشه و هنر، بلکه مهد پرورش مردانی شد که در سخت‌ترین آزمون‌های تاریخ، از دفاع مقدس تا پاسداری از امنیت و حریم وطن، جان خویش را فدای آرمان‌های بلند انسانی و ملی کردند.

شهدایی که هر یک، روایتی زنده از ایمان، شجاعت و تعهد هستند و نامشان، همچون ستاره‌هایی در آسمان پرافتخار شیراز می‌درخشد.

نام‌هایی که از دل محله‌های قدیمی و مردمی شیراز برخاستند و با عبور از مرزهای جغرافیایی، به نمادهایی از ایثار در سطح ملی تبدیل شدند؛ شهدایی که زندگی‌شان، سرشار از سادگی و اخلاص و شهادتشان، نقطه اوج بندگی و عشق به میهن بود.

اکنون، در روز شیراز، بازخوانی زندگی و سیره این شهیدان، نه‌تنها ادای دینی به مقام شامخ آنان است، بلکه فرصتی است برای نسل امروز تا با الگوگیری از این ستارگان فروزان، مسیر عزت، استقلال و سربلندی را با نگاهی عمیق‌تر و آگاهانه‌تر ادامه دهد.

این گزارش، مروری است بر زندگی و ویژگی‌های جمعی از شهدای شاخص شیراز؛ مردانی که هرکدام، فصلی ماندگار از تاریخ این شهر را رقم زده‌اند و یادشان، همچنان در جان و دل مردم این دیار زنده و جاری است.

شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب

آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب فرزند سید محمدتقی در سال ۱۲۸۸ شمسی در شیراز متولد شد. ایشان در دوازده سالگی پدر خود را از دست داد و در سال ۱۳۱۰، برای ادامه تحصیل علوم دینی راهی نجف شد.

مبارزات سیاسی او از زمان کشف حجاب شروع شد اما اوج مبارزات این شهید بزرگوار زمانی بود که لوایح ششگانه مطرح شد. در پانزده خرداد ایشان بازداشت و به تهران تبعید شد.

شهید دستغیب پس از پیروزی انقلاب به نمایندگی از مردم فارس در مجلس خبرگان انتخاب و همچنین به فرمان امام به عنوان امام جمعه شیراز منصوب شد.

ایشان همچنین ریاست حوزه علمیه فارس را نیز بر عهده داشت و مدارس علمیه قوام، هاشمیه و آستانه شیراز را که سال‌های طولانی توسط رژیم پهلوی تعطیل شده بود، دوباره دایر کرد. سرانجام در روز جمعه بیست آذر ۱۳۶۰، آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب، در حالی که عازم نمازجمعه شیراز بود، در یکی از کوچه‌ها نزدیک مصلای نماز جمعه با انفجار بمبی توسط منافقین کوردل به شهادت رسید.

سردار شهید سرلشکر غلامحسین غیب پرور

سردار غلامحسین غیب پرور، متولد سال ۱۳۴۱ در شیراز، فعالیت‌های انقلابی خود را از دوران دانش‌آموزی و هم‌زمان با اوج‌گیری مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی آغاز کرد.

در دوران دفاع مقدس، وی مسئولیت‌هایی همچون آموزش عقیدتی سیاسی، محور مهندسی رزمی و فرماندهی یگان‌های عملیاتی را در لشکر ۱۹ فجر برعهده داشت و پس از جنگ نیز در حوزه‌های آموزش، فرماندهی و ساماندهی نیروهای جهادی و مردمی نقش‌آفرینی کرد.

از جمله اقدامات برجسته این شهید والامقام، برگزاری کنگره بزرگ سرداران و شهدای فارس، همایش عظیم بسیجیان در سال ۹۷ با حضور رهبر معظم انقلاب در ورزشگاه آزادی و خدمات بی‌بدیل در مناطق محروم از جمله جزیره هنگام است که همواره مورد قدردانی مردم قرار گرفت.

وی در آذرماه ۱۳۹۴، پس از شهادت سردار حسین همدانی، فرماندهی قرارگاه امام حسین (ع) را برعهده گرفت و یک سال بعد، با حکم رهبر معظم انقلاب، به عنوان رئیس سازمان بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج منصوب شد.

این فرمانده محبوب و رسانه‌ای، همواره در کنار مردم و دغدغه‌مند مسائل معیشتی و فرهنگی اقشار مختلف جامعه بود و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش در عرصه‌های مختلف، نام او را در زمره سرداران ماندگار انقلاب اسلامی قرار داد.

سردار سرلشکر شهید محمد صالح اسدی

سرلشکر شهید محمدصالح اسدی متولد شهر شیراز و معاون اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) و ستادکل نیروهای مسلح بود.

این مجاهد نستوه در کارنامه خدمات خود سابقه سال ها فعالیت در مناصب اطلاعاتی و امنیتی در داخل و جبهه مقاومت را دارا بود.

این شهید والامقام در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی به بیت رهبری همراه با رهبر شهید انقلاب به درجه والای شهادت نائل آمد.

سردار سرلشکر شهید عبدالرسول استوار محمودآبادی

شهید سرلشکر حاج عبدالرسول استوار متولد شهر کوار و بزرگ شده شهر شیراز بود. او از شاگردان و نزدیکان شهید محراب آیت الله دستغیب(ره) و از جوانان انقلابی شیراز به شمار می رفت.

در جوانی با شروع دفاع مقدس عازم جبهه های غرب و جنوب شد و در لشکر ۱۹ فجر و تیپ مستقل ۳۵ امام حسن (ع) به عنوان فرمانده گردان، مسئول اطلاعات و عملیات لشکر، فرمانده تیپ مستقل به دفاع از کشور پرداخت و بارها مجروح و مصدوم شیمیایی شد.

مسئولیت آموزش و اطلاعات نیروی زمینی سپاه، موسس نیروی ویژه صابرین سپاه، فرماندهی قرارگاه مدینه منوره در جنوب کشور و فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهداء در شمال غرب کشور از جمله عرصه های خدمت همرزم سردار سلیمانی پس از دوران دفاع مقدس بود.

شهید استوار در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به صورت مداوم و مقطعی در سوریه حضور داشت و در دفاع از حریم اهل بیت (ع) در مقابل گروه های تکفیری، دوشادوش سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی در سوریه و عراق مجاهدت کرد.

اواخر تابستان ۱۳۹۹ در ماموریت اخیر و مستشاری خود در کشور عراق به کرونا مبتلا گشت و ناچار برای مداوا به ایران بازگشت و به دلیل مصدومیت شیمیایی دوران دفاع مقدس، با شدت یافتن بیماری در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران بستری شد. سرانجام پس از تحمل دردهای فراوان نتوانست در برابر این بیماری مقابله کند و بعد از ۷۵ روز اغماء، مصادف با ۱۵ آذرماه سال ۱۳۹۹ به شهادت رسید و به یاران شهیدش پیوست.

سردار شهید حسن حق نگهدار

شهید حسن حق نگهدار در سال ۱۳۳۶ در شیراز و دیده به جهان گشود. دوران کودکی را در این شهر و در جوار آستان منور احمد بن موسی (ع) گذارند و پس از طی مراحل تحصیل و در بحبوحه مبارزات ملی علیه رژیم ستم شاهی موفق به اخذ دیپلم طبیعی شد.

شهید حق نگهدار از عناصر فعال در برپایی تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی به شمار می‌رفت و با دانشجویان مسلمان و انقلابی نیز فعالیت و همکاری مستمر داشت.

پس از پیروزی انقلاب و در آستانه تشکیل نیروی خود جوش و مردمی سپاه پاسداران, شهید حق نگهدار جز اولین کسانی بود که به خیل سبزپوشان جان‌برکف و انقلابی سپاه پیوست.

با شروع جنگ تحمیلی سلاح برگرفت تا این بار در جبهه‌ای دیگر به مبارزه خود با دشمنان اسلام ادامه دهد. شهید حق نگهدار در عرصه‌های نبرد حضور فعال داشت و به دلیل مدیریت و مسئولیت پذیری و رشادت‌هایی که از خود نشان داد وظایف مهمی از جمله فرماندهی محور را در بسیاری از عملیات‌ها برعهده او سپردند.

وی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۷ در شلمچه به شهادت رسید.

سرلشکر خلبان شهید عباس دوران

شهید عباس دوران، خلبان پرآوازه همه دوران، که با غرش جنگنده‌اش از ابتدای دفاع مقدس لرزه به تن صدام و هم پیمانانش می‌اندخت سال ۱۳۲۹ در شهر شیراز متولد شد.

او در جنگ تحمیلی ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ و در آغاز تحمیل جنگ به ایران در پست افسر خلبان شکاری و معاونت عملیاتی فرماندهی پایگاه سوم شکاری (شهید نوژه) انجام وظیفه می‌کرد، به گفته هم رزمانش، هفتاد و دو ساعت در حالت آماده باش ماند و با پروازهای تأثیرگذار، طنین دلاوری‌اش را زنگ گوش دشمنان ساخت.

او در طول جنگ بیش از ۱۲۰ پرواز داشت و بارها اعلام کرده بود که اگر هواپیما بال نداشته باشد خودم بال درآورده و بر سر دشمن فرود می‌آیم و هرگز تن به اسارت نخواهم داد.

شهید شیر علی سلطانی

شهید «شیرعلی سلطانی» در سال ۱۳۲۷، در محله کوشک قوامی شیراز در خانواده‌ای متدین دیده به جهان گشود.

وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد سپاه پاسداران شد و راهی مناطق جنگی شد. در عملیات فتح بستان، موج انفجار وی را مجروح کرد و تمام بدنش را از کار انداخت. وقتی شهدا را جمع می‌کنند، شهید سلطانی را در پلاستیک می‌پیچند و همراه بقیه شهدا به سردخانه تحویل می‌دهند. وقتی برای بردن شهدا به سردخانه رفتند، دیدند کیسه‌ای که شهید سلطانی در آن پیچیده شده عرق کرده است. کیسه را باز می‌کنند و می‌بینند هنوز زنده است.

سلطانی و جمعی از رزمندگان، در خط مقدم در جبهه شوش و در عملیات فتح‌المبین در یکم فروردین ۱۳۶۱ به شهادت می‌رسد.