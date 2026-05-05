خبرگزاری مهر، گروه استانها: ۱۵ اردیبهشت، فقط یک مناسبت در تقویم نیست؛ روایتی زنده از شهری است که قرنهاست با هنر، ادبیات و زیبایی در هم تنیده شده و نامش با عطر بهار نارنج و طنین شعر گره خورده است.
شیراز، شهری که هر کوچهاش نشانی از فرهنگ دارد و هر باغش قصهای از ذوق و لطافت ایرانی را روایت میکند، امروز بیش از هر زمان دیگری بهانهای است برای بازخوانی هویتی که در بستر تاریخ و هنر شکل گرفته است.
شیراز را بسیاری با نام بلندآوازه حافظ و سعدی میشناسند؛ شاعرانی که کلامشان قرنهاست بر جان و جهان فارسیزبانان نشسته است.
اما این شهر، تنها در گذشته متوقف نمانده؛ بلکه همچنان زنده، پویا و خلاق، در عرصههای مختلف هنری نفس میکشد و هنرمندانی را پرورش میدهد که هر یک ادامهدهنده همان مسیر روشناند.
از صحنههای تئاتر تا قاب سینما و قاب کوچک تلویزیون، شیراز همواره خاستگاه چهرههایی بوده که با استعداد و پشتکار خود، نام این شهر را در عرصه ملی و حتی فراتر از آن طنینانداز کردهاند.
هنرمندانی که ریشه در فرهنگ غنی این دیار دارند و در آثارشان، ردپایی از همان لطافت، نجابت و اصالت شیرازی دیده میشود.
در چنین روزی، گفتگو با چهرههایی چون مهدی فقیه و زهرا سعیدی بازیگران مطرح شیرازی سینما ، تئاتر و تلویزیون ایران، فرصتی مغتنم است برای شنیدن ناگفتههایی از پیوند عمیق میان هنرمند و زادگاهش؛ پیوندی که نهتنها در خاطرات و تجربههای شخصی، بلکه در انتخاب نقشها، نوع نگاه به هنر و حتی شیوه روایتگری آنان نیز انعکاس یافته است.
روز شیراز، روز بازگشت به ریشههاست؛ روزی برای آنکه بار دیگر به خود یادآوری کنیم این شهر، فقط یک جغرافیا نیست، بلکه مکتبی است از زیبایی، خلاقیت و انساندوستی.
گزارشی که پیشرو دارید، تلاشی است برای روایت همین حقیقت؛ از زبان هنرمندانی که از دل شیراز برخاستهاند و همچنان، نام و نشان این شهر را در صحنه هنر زنده نگه داشتهاند.
شیراز، شهری متفاوت با فرهنگی ریشهدار و مردمی بینظیر
زهرا سعیدی بازیگر شیرازی سینما ، تئاتر و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه «وقتی نام شیراز میآید، مفهومی فراتر از یک شهر در ذهن شکل میگیرد»، گفت: شیراز برای مردمانش تنها یک محل زندگی نیست، بلکه معنای «خانه» را دارد؛ جایی که هیچکجا جای آن را نمیگیرد و این دلبستگی، ریشه در فرهنگ، روحیه قناعت و نگاه متفاوت مردم این دیار به زندگی دارد.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی مردم شیراز افزود: مردم این شهر به خونگرمی، مهماننوازی و دستودلبازی شناخته میشوند و در عین حال، به آنچه دارند قانعاند و قدر لحظههای زندگی را میدانند؛ همین ویژگیهاست که شیراز را به شهری متفاوت تبدیل کرده است.
سعیدی با توصیف جایگاه فرهنگی شیراز، این شهر را استثنایی و غیرقابلقیاس با دیگر شهرها دانست و تأکید کرد: شیراز نهتنها بهدلیل موقعیت جغرافیایی و آبوهوای دلانگیز، بلکه بهواسطه فرهنگ غنی، ادب و منش مردمش، همواره بهعنوان پایتخت فرهنگی ایران شناخته شده است.
این بازیگر پیشکسوت، تأثیر عمیق ادبیات بر فرهنگ عمومی مردم شیراز را یادآور شد و گفت: حضور چهرههایی چون حافظ و سعدی و آموزههای ماندگار آنان، باعث شده حتی سادهترین افراد این شهر نیز از سطحی از ادب، شعور و معرفت برخوردار باشند که در کمتر جایی دیده میشود.
شیرازیها در هر جای جهان دلتنگ شهر خود هستند
سعیدی در ادامه با اشاره به دلبستگی شیرازیها به زادگاه خود بیان کرد: بسیاری از افرادی که سالها از شیراز دور بودهاند، همچنان حسرت بازگشت به این شهر را دارند و این نشان میدهد که خاک شیراز برای مردمانش نوعی قداست دارد.
وی درباره جایگاه هنر در شیراز نیز گفت: این شهر همواره خاستگاه هنرمندان بزرگ در عرصههای مختلف، بهویژه تئاتر بوده است و پیشکسوتانی چون مرحوم احمد لایق با بنیانگذاری جریانهای اصولی در تئاتر، نقش مهمی در تربیت نسلهای موفق هنری ایفا کردهاند.
این هنرمند با یادآوری دوران طلایی تئاتر در شیراز افزود: در سالهای گذشته، سالنهای نمایش همواره فعال بودند و استقبال گسترده مردم از اجراها، حتی در سالهای دشوار، نشاندهنده پیوند عمیق جامعه با هنر بود؛ بهگونهای که تماشاگران برای دیدن نمایشها از شهرها و روستاهای اطراف به شیراز میآمدند.
کوشایی در پاسداشت هویت اصیل شیراز
سعیدی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی هنر و هنرمندان تصریح کرد: هرچند فعالیتهای هنری همچنان ادامه دارد، اما آنگونه که شایسته است به هنرمندان توجه نمیشود و این بیتوجهی میتواند بر روند رشد فرهنگی جامعه تأثیر منفی بگذارد.
پشتوانه فکری، هویت فرهنگی شیراز غنی است
مهدی فقیه بازیگر شیرازی و پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حالوهوای شیراز در فصل بهار، بهویژه اردیبهشتماه، گفت: این ایام با عطر بهار نارنج، شکوفهها و زیبایی کوچهباغها، تصویری ماندگار از لطافت و طراوت این شهر را به نمایش میگذارد؛ تصویری که شیراز را در ذهن هر بینندهای به شهری متفاوت و خاص تبدیل میکند.
وی با بیان اینکه شیراز از نظر موقعیت جغرافیایی نیز در نقطهای ممتاز قرار دارد، افزود: گستره طبیعی شهر از دروازه قرآن تا مسیرهای منتهی به بوشهر و همچنین باغهای قصرالدشت، جریان هوای مطلوبی را در شهر ایجاد کرده و همین ویژگیها، شیراز را از نظر اقلیمی نیز متمایز ساخته است.
این هنرمند پیشکسوت با اشاره به پیشینه فرهنگی و ادبی شیراز ادامه داد: این شهر زادگاه اندیشمندان و بزرگان بزرگی چون حافظ، سعدی و ملاصدرا است و همین پشتوانه فکری، هویت فرهنگی آن را شکل داده است؛ هویتی که در رفتار، گفتار و منش مردم نیز قابل مشاهده است.
شیرازیها در ادب، ایمان، عشق و معرفت رتبه بالا دارند
فقیه با تأکید بر ویژگیهای اخلاقی مردم شیراز گفت: مردم این دیار به ادب، ایمان، عشق و معرفت شناخته میشوند و این خصوصیات، حتی در سختترین شرایط نیز در رفتار اجتماعی آنان حفظ شده است. به گفته او، همین فرهنگ ریشهدار باعث شده شیراز در میان شهرهای ایران، جایگاهی متمایز داشته باشد.
وی در ادامه به جایگاه هنر در شیراز پرداخت و تصریح کرد: این شهر همواره خاستگاه هنرمندان برجسته در عرصههای مختلف از جمله تئاتر، سینما و طراحی صحنه بوده و هنرمندان بسیاری از این خطه در سطح ملی و حرفهای خوش درخشیدهاند.
این بازیگر پیشکسوت با اشاره به اهمیت آموزش و تربیت هنری در شیراز افزود: هنرمندان این شهر از گذشته با پشتوانهای فرهنگی و اخلاقی رشد کردهاند و احترام، ایمان و تعهد از مهمترین ویژگیهایی بوده که در شکلگیری شخصیت هنری آنان نقش داشته است.
