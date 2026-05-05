به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک آرایشگاه زنانه در حوزه خدمات پزشکی، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مرجع قضایی و همراهی نماینده شبکه بهداشت شهرستان از محل بازدید کردند که در بررسی‌های دقیق مشخص شد یک زن بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه پزشکی، اقدام به دخالت در امور درمانی و انجام جراحی پلک در این واحد صنفی کرده است.

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر با اشاره به توقیف تجهیزات و لوازم پزشکی موجود در محل گفت: در این عملیات، واحد صنفی مذکور پلمب و متصدی آن نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.