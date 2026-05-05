۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

آرایشگاه زنانه فعال در امور پزشکی غیرمجاز در خمینی‌شهر پلمب شد

خمینی‌شهر – فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر از پلمب یک واحد آرایشگاه زنانه که به‌صورت غیرمجاز در امور پزشکی فعالیت داشت، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک آرایشگاه زنانه در حوزه خدمات پزشکی، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مرجع قضایی و همراهی نماینده شبکه بهداشت شهرستان از محل بازدید کردند که در بررسی‌های دقیق مشخص شد یک زن بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه پزشکی، اقدام به دخالت در امور درمانی و انجام جراحی پلک در این واحد صنفی کرده است.

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر با اشاره به توقیف تجهیزات و لوازم پزشکی موجود در محل گفت: در این عملیات، واحد صنفی مذکور پلمب و متصدی آن نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

