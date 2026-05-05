به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری افزود: مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در این عملیات‌ها بر پایه سه رکن اصلی شامل «اطلاع‌رسانی سریع»، «حضور عملیاتی در محل» و «رفع خطرات پس از عملیات» شکل گرفت که به‌ صورت زنجیره‌ای و هماهنگ اجرا شدند.

به گفته وی، در رکن نخست، اطلاعات مربوط به محل اصابت‌ها به‌ صورت لحظه‌ای از مرکز EOC دریافت و به تیم‌های عملیاتی منتقل می‌شد. در همین راستا، نماینده‌ای به‌صورت ۲۴ ساعته در مرکز EOC مستقر بود تا هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

نصیری ادامه داد: در مرحله دوم، با ورود تیم‌های شهرداری برای عملیات‌هایی نظیر آواربرداری و پاکسازی، کارشناسان HSE نیز در محل حاضر شده و اقداماتی از جمله قُرُق محدوده، جلوگیری از ورود شهروندان و نظارت بر استفاده از تجهیزات ایمنی را در دستور کار قرار می‌دادند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: رکن سوم نیز به رفع خطرات پس از پایان عملیات اختصاص داشت؛ به‌ طوری‌که مصالح ناپایدار و نماهای در معرض ریزش، با همکاری مناطق، خدمات شهری و در مواردی آتش‌نشانی، ایمن‌سازی می‌شدند. همچنین در موارد پرخطر، بخشی از معابر شهری با استفاده از داربست، نوار خطر و تابلوهای هشدار محصور شد.

نصیری در ادامه به ارائه آمارهایی از فعالیت دبیرخانه HSE شهرداری تهران مستقر در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران پرداخت و گفت: ۲۵۲ مورد بازدید و بازرسی توسط مناطق و نواحی انجام شد. همچنین ۱۴۸ مورد نظارت عالیه توسط تیم‌های دبیرخانه HSE صورت گرفت. ۱۸۲ محدوده پرخطر محصورسازی شد. به علاوه ۴۳۷ مورد ناایمنی شناسایی شده برطرف شد که از این تعداد، ۳۱۵ مورد به‌ طور کامل رفع خطر شد.

وی ادامه داد: همچنین اقداماتی نظیر آب‌پاشی محل‌های دارای گرد و غبار، هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب، برق و گاز)، حفظ پاکیزگی محیط‌های عملیاتی و جلوگیری از انتشار آلودگی به معابر، در راستای حفظ سلامت شهروندان انجام شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بیان کرد: از روز چهارم به بعد، حضور کارشناسان HSE در تمامی سایت‌های عملیاتی مناطق غیرنظامی به‌ صورت مستمر برقرار بوده و مهم‌ترین دستاورد این اقدامات، عدم وقوع هرگونه حادثه ثانویه در حین عملیات عنوان شده است.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: با وجود کاهش حجم عملیات در روزهای اخیر، فعالیت‌های ایمنی همچنان در محل‌های دارای آواربرداری ادامه دارد و روند انتقال مصالح به مراکز مجاز نیز تحت نظارت کامل در حال انجام است.